۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۳۵

فروش 80 شرکت کم بازده شستا/ درآمد2450 میلیارد تومانی در سال 90

نایب رئیس هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) از برنامه ریزی برای فروش 80 شرکت کم بازده از طریق بورس در سال جاری خبر داد.

علی یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فروش شرکتهای کم بازده زیر مجموعه شستا جزء سیاستها و برنامه های هیئت مدیره است و در سال جاری با جدیت بدنبال تحقق این امر هستیم.

وی با اشاره به اینکه تا کنون 30 شرکت به فروش رسیده است ، گفت: در حال حاضر 110 شرکت کم بازده در زمینه های مختلف فعالیت می کنند که 30 شرکت از آنها تاکنون به فروش رسیده و قصد داریم مابقی آنها را نیز از طریق بورس به فروش برسانیم.
 
نایب رئیس هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) تاکید کرد: در راستای تحقق اصل 44 واگذاری شرکتها انجام شده بطوریکه هرجا که بخش خصوصی وارد شود شستا از آن خارج می شود.
 
به گفته یوسف پور، شستا بدنبال صنایع بزرگ است و صنایع کوچک و متوسط را واگذار خواهد کرد.
 
وی به مشکل نقدینگی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: بدلیل این مشکل سازمان ، درآمد حاصل از فروش شرکتهای کم بازده را به سازمان تامین اجتماعی واگذار می کنیم و هر آنچه که دولت در خصوص طلبمان ارائه کرد در زمینه های سود آور سرمایه گذاری خواهیم کرد.
 
نایب رئیس هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) در مورد درآمد و سود شرکتهای زیر مجموعه در سال گذشته گفت: براساس اطلاعات جمع آوری شده طی سال 90 ، 2 هزار و 450 میلیارد تومان درآمد بدست آمده از شرکتهای زیر مجموعه شستا بوده است.
