فروش 80 شرکت کم بازده شستا/ درآمد2450 میلیارد تومانی در سال 90

علی یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فروش شرکتهای کم بازده زیر مجموعه شستا جزء سیاستها و برنامه های هیئت مدیره است و در سال جاری با جدیت بدنبال تحقق این امر هستیم.

وی با اشاره به اینکه تا کنون 30 شرکت به فروش رسیده است ، گفت: در حال حاضر 110 شرکت کم بازده در زمینه های مختلف فعالیت می کنند که 30 شرکت از آنها تاکنون به فروش رسیده و قصد داریم مابقی آنها را نیز از طریق بورس به فروش برسانیم.

نایب رئیس هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) تاکید کرد: در راستای تحقق اصل 44 واگذاری شرکتها انجام شده بطوریکه هرجا که بخش خصوصی وارد شود شستا از آن خارج می شود.

به گفته یوسف پور، شستا بدنبال صنایع بزرگ است و صنایع کوچک و متوسط را واگذار خواهد کرد.

وی به مشکل نقدینگی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: بدلیل این مشکل سازمان ، درآمد حاصل از فروش شرکتهای کم بازده را به سازمان تامین اجتماعی واگذار می کنیم و هر آنچه که دولت در خصوص طلبمان ارائه کرد در زمینه های سود آور سرمایه گذاری خواهیم کرد.

نایب رئیس هیأت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) در مورد درآمد و سود شرکتهای زیر مجموعه در سال گذشته گفت: براساس اطلاعات جمع آوری شده طی سال 90 ، 2 هزار و 450 میلیارد تومان درآمد بدست آمده از شرکتهای زیر مجموعه شستا بوده است.