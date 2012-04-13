شعرهایی با طعم «کودتای اندوه» از ایران به عراق رفت

فرزاد آبادی شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «کودتای اندوه» شامل گزیده اشعاری از 4 مجموعه شعرم با نامهای «جن جنوبی»، «از بندر معشوق»، «کروکی بهشت» و «خیابان ایرانی» است که همگی در دهه 80 چاپ شدهاند. در واقع «کودتای اندوه» گزیدهای از اشعار دهه 80 من است که قالب همگی آنها سپید است.
وی افزود: ترجمه اشعار این کتاب توسط شاعری به نام سردار شمسآوری انجام شده است و قرار است انتشارات سردم وابسته به دانشکده ادبیات دانشگاه سلیمانیه عراق این کتاب را منتشر کند. شیرو بیکس شاعر معروف و رئیس این دانشکده هم در ابتدای این کتاب مقدمهای نوشته است که همراه با آن به چاپ خواهد رسید.
این شاعر گفت: ابتدا شمسآوری کتاب را برای دانشکده ادبیات سلیمانیه فرستاد و مسئولان دانشکده وقتی اشعار را خواندند، آنها را تایید کرده و برای انتشارشان به زبان کردی اعلام آمادگی کردند. در این مجموعه از هر مجموعه شعر دهه هشتادیام، بیش از 11 شعر انتخاب شده است که در مجموع تعداد اشعار «کودتای اندوه» حدود 60 قطعه شعر میشود. شعرهایی که من و مترجم کتاب، انتخاب کردیم و برای دانشگاه سلیمانیه فرستادیم، عموما عاشقانه و اجتماعی هستند. البته در میان اشعار، شعر جنگی هم وجود داشت که دوستان کرد با توجه به سالها زندگی توام با جنگ و آوارگی، با این شعرها احساس نزدیکی کردند و از آنها استقبال کردند.
آبادی در ادامه گفت: کتاب تقریبا 6 ماه پیش برای دانشگاه سلیمانیه ارسال شد و مورد تایید قرار گرفت. «کودتای اندوه» در حال حاضر در آستانه چاپ است و امیدواریم به بخش غرفههای خارجی نمایشگاه کتاب تهران امسال برسد.
