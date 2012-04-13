حضور در انتخابات نشان داد ملت ایران همواره تابع ولایت فقیه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کرم مهرشاد، عصر پنج شنبه در دومین جلسه شورای اداری استان کرمان در سال جاری که با حضور نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: هدف اصلی در برگزاری این جلسه معارفه مدیران و نمایندگان منتخب و فعلی در استان کرمان است تا در همین شروع فعالیت خود تعامل برای پیشرفت استان کرمان انجام شود.

وی به برخی از بیانات امام راحل (ره) در پیام ایشان به اولین دوره مجلس شورای اسلامی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: امام خمینی( ره) در این پیام فرمودند که نمایندگان مجلس باید در مقابل قدرتهای شیطان ایستاده و از هیچ قدرتی جز خداوند نهراسند.

مهرشاد افزود: همچنین امام راحل (ره) تاکید کرده اند که مجلس و دولت نباید برای یکدیگر کارشکنی کنند و از تفرقه باید بپرهیزند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمان اظهار داشت: مقام معظم رهبری نیز بر جایگاه مجلس در نظام بسیار تاکید کرده اند و فرموده اند که جایگاه آن بسیار عالی و انعکاس دهنده نظرات مردم در رده های اجرایی کشور است.

وی گفت: همه مسئولین کشور و نمایندگان مجلس باید از این رهنمودها استفاده کرده و آن را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

مهرشاد، در ادامه سخنان خود با ذکر خاطره ای از بزرگمردی شهید سپهبد صیاد شیرازی اظهار داشت: اگر بخواهیم در نظام جمهوری اسلامی مدیریت کنیم باید همه این شهیدان را اسوه و الگوی خود قرار دهیم.

وی به حضور پرشور مردم در انتخابات دوازدهم اسفندماه نیز اشاره کرد و گفت: ملت ما با حضور در انتخابات ثابت کرد که تابع ولی فقیه هستند که باید در استمرار این اطاعت جدیت داشته باشیم.

دبیر شورای اداری استان کرمان، به بازی روز جمعه تیم فوتبال مس کرمان با شاهین بوشهر نیز اشاره کرد و از همه مردم و مسئولین استان کرمان خواست تا با حضور در ورزشگاه شهید باهنر و تشویق مس، این تیم را برای عبور از برهه حساس کنونی رها کنند.