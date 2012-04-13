رفع مشکل سهمیه سوخت معلولان /ارائه کارت سوخت تا 5 ماه آینده

دکتر همایون هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه برخی از معلولان همانند مردم عادی از وسیله نقلیه استفاده می کنند به همین دلیل در حق آنان جفا شده بطوریکه از تخصیص سهمیه سوخت بی بهره بوده اند بنابراین برای رفع این مشکل رایزنیهایی به عمل آمده است.

وی تاکید کرد: با سازمان هدفمندی یارانه ها تفاهم نامه ای منعقد شده به طوریکه امسال سهمیه سوخت به معلولان اختصاص داده خواهد شد.

این درحالی است که سهیل معینی مدیرعامل انجمن باور چندی قبل عنوان کرده بود که سال گذشته سهیمه سوخت مشخصی تاکنون برای معلولان در نظر گرفته نشده بود و امسال نیز تکلیف سهمیه سوخت این افراد هنوز مشخص نیست.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه زمان دقیق ارائه کارت سوخت هنوز به طور کامل مشخص نشده است گفت: اما ما قصد داریم با برنامه ریزیهای انجام شده کارت سوخت معلولان را در نیمه اول سال جاری عملیاتی کنیم.

هاشمی همچنین در مورد اولویتهای امسال بهزیستی نیز افزود: در سال جاری پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با اولویت آسیبهای اجتماعی نوپدید در اولویت برنامه های سازمان قرار دارد بطوریکه اعتبار در این بخش نیز رشد بسیار خوبی داشته است.

به گفته وی ، اعتبار سازمان بهزیستی در سال جاری از افزایش 24.5 درصدی برخوردار بوده است.