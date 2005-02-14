اعراب دردام جديد اسراييل

درحال حاضر مصر، اردن و موريتاني 3 كشورعربي هستند كه بطوررسمي روابط ديپلماتيك با رژيم صهيونيستي برقراركرده اند.



قراراست كشورهاي قطر، پادشاهي عمان، تونس، ليبي، الجزاير، مغرب و فلسطين اشغالي نيز تا پايان سال 2005سفراي خود را در تل آويو تعيين كنند.



تلاش كشورهاي عربي براي برقراري رابطه با رژيم اسرائيل درحقيقت يكي ازخطرناكترين سرفصل هاي تاريخ مناقشات اعراب واسرائيل به شمارمي آيد.



درحالي كه هنوزدورنماي تشكيل يك دولت مستقل فلسطيني و بازگشت آوارگان ووضعيت قدس شريف همچنان درهاله اي ازابهام قراردارد، برقراري رابطه با اسرائيل نوعي تعيين جايزه ازسوي اعراب براي آريل شارون جنايتكار تلقي مي شود.



با اين كه اغلب كشورهاي عربي هيچگاه براي حل مساله فلسطين واحقاق حقوق آنان هيچ كمكي نكرده اند برقراري رابطه با اسرائيل هيچگونه توجيه سياسي و اقتصادي ندارد.



اسرائيل نزديك به 57 سال است كه اراضي اعراب را در اشغال خود دارد و از پذيرش قطعنامه هاي 242 و338 شوراي امنيت سربازمي زند ودرطول اين مدت صدها هزار فلسطيني بيگناه را قتل عام نموده است .



اين جنايات درحالي صورت گرفت كه سازمان هاي مدعي دفاع ازحقوق بشر درطول اين مدت سكوت اختياركرده اند واتحاديه عرب نيزتنها به برگزاري نشستها وصدور بيانيه هاي مختلف اكتفا نموده است.



با اين حال عامل رواني موجب شده بود تا برخي كشورهاي عرب ازبرقراري رابطه آشكار ديپلماتيك با اسرائيل خود داري كنند هرچند مصر واردن دو كشورعربي هستند كه در اين زمينه پيشتازبوده اند.



اينك وضعيت اراضي اشغالي با انتخاب ابو مازن به عنوان رئيس حكومت خودگردان فلسطين بيش ازگذشته دچارابهام شده است زيرا ابومازن بدون دريافت هيچگونه امتيازي از اسرائيل درصدد خاموش ساختن شعله هاي انتفاضه ووادار كردن گروه هاي مبارزفلسطيني به سازش با اسرائيل مي باشد.



اجلاس اخير شرم الشيخ درمصرنيزكه در آن حسني مبارك رئيس جمهوري مصر، عبدالله دوم پادشاه اردن، محمود عباس رئيس حكومت خودگردان فلسطين وآريل شارون نخست وزيررژيم صهيونيستي شركت داشتند، متاسفانه ابومازن نتوانست تضمين هاي لازم را براي تعيين سرنوشت نهائي فلسطين ارائه دهد.



اين نشست درحقيقت راه را براي هموارساختن روابط آينده اعراب واسرائيل فراهم ساخت وبرنده نهائي اين اجلاس در واقع آريل شارون بود.



چنانچه اعراب بويژه كشورهاي حوزه خليج فارس تا پايان سال جاري با رژيم صهيونيستي رابطه برقراركنند اين منطقه درآينده شاهد بحران هاي شديدي خواهد بود زيرا اسرائيل درصدد است تا طرح خود را براي تسلط برمنابع نفتي خليج فارس به مرحله اجرا درآورد.



به موجب اين طرح كه پس از قرارداد"اسلو" از سوي شيمون پرز نخست وزيراسبق رژيم اسرائيل تحت عنوان "خاورميانه جديد" ارائه شده اسرائيل ازطريق برقراري رابطه با كشورهاي عرب حوزه خليج فارس در قبال دريافت نفت ارزان سالانه 17 ميليارد دلار كالاي اسرائيلي به اين منطقه صادر خواهد كرد.



مقدمات اجراي اين طرح درگذشته ازراه افتتاح دفاترتجاري اسرائيل دركشورهاي قطروپادشاهي عمان فراهم شد واينك مرحله نهائي اين طرح خطرناك درحال اجرا شدن است .



اين وضع اگردر اين شرايط وبدون روشن شدن وضعيت فلسطين ادامه يابد متاسفانه رژيم جنايتكار اسرائيل به لحاظ اقتصادي و سياسي برمقدرات كشورهاي منطقه مسلط خواهد شد وثروت ملتها را به غارت خواهد برد.



درهرحال طرح برقراري رابطه ديپلماتيك ميان كشورهاي عربي و اسرائيل يكي ازطرح هاي خطرناكي است كه درچارچوب طرح شوم"خاورميانه بزرگ"آمريكا قابل بررسي است و اسرائيل را درآينده به ژاندارم منطقه تبديل خواهد ساخت.



اگرروند برقراري رابطه ميان اعراب واسرائيل به شكل فعلي خود ادامه يابد پيش بيني يك تحليلگرعرب كه گفته بود" تا سال 2010 ميلادي هيچ عربي بدون خوردن تخم مرغ اسرائيلي روزخود را به شب نخواهد رساند" تحقق خواهد يافت .

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