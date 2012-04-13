دو فوریت طرح اصلاح سوال و استیضاح رئیس جمهور یکشنبه بررسی می شود

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از ارائه مجدد طرحی برای اصلاح آئین نامه و تغییر نحوه سوال از رئیس جمهور و استیضاح وی خبر داد.

وی گفت: طرح ارائه شده جدید مشابه همان طرح قبلی است . در این طرح با استفاده از پیشنهادات نمایندگان تغییرات غیر اساسی و جزئی انجام شده است. همچنین به دلیل پیوستگی ماده 197 و 196 آئین نامه داخلی مجلس، اصلاحات جزئی لازم در ماده 196 نیز اعمال شده است.

به گفته مطهری دو تبصره به ماده 196 افزوده شده است.

ماده 196 درباره تعداد نمایندگان سوال کننده و زمان بررسی کمیسیون تخصصی و همچنین زمان حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس و پاسخ به سوال است.

مطهری افزود: طرح مذکور روز چهارشنبه تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شده است.

نماینده تهران گفت: در صورتی که طرح استیضاح وزیر کار روز یکشنبه مطرح نشود بررسی دوفوریت این طرح در دستور کار قرار می گیرد و در غیر این صورت، هیئت رئیسه روز سه شنبه دوفوریت طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس را در دستور کار قرار می دهد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس روز چهارشنبه هفته گذشته کلیات طرح دوفوریتی اصلاح نحوه سؤال و استیضاح رئیس جمهور را که یک روز قبل از آن خودشان به دو فوریت آن رای داده بودند رد کردند اما با درخواست مجدد 50 نماینده این طرح مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت تا به زعم نمایندگان موافق اصلاح، سهل انگاری نمایندگان در رای دادن ها جبران شود.

هرچند در نهایت این طرح از دستورکار روز چهارشنبه مجلس خارج شد،اما طراحان این طرح با استفاده از ماده 133 آئین نامه داخلی مجلس این اجازه را یافتند تا مجددا طرحی تهیه و آن را به هئیت رئیسه مجلس تقدیم کنند تا مسیر رای گیری مجدد برای آن فراهم شود.

ماده 133 آیین نامه داخلی مجلس تصریح دارد اگر طرحی مورد تصویب مجلس یا کمیسیون های موضوع اصل 85 قانون اساسی واقع نشد بدون تغییر اساسی تا 6 ماه دیگر نمی توان آن را مجددا به مجلس پیشنهاد کرد مگر با تقاضای کتبی 50 نماینده و تصویب مجلس.