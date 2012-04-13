آرامش در شهرها و روستاها/ تاکید مردم بر دروغگویی العربیه و الجزیره

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که شبکه های حامی گروههای مسلح تروریستی برای به شکست کشاندن طرح کوفی عنان از طریق پخش خبرهای ساختگی و دروغ و متهم کردن ارتش به نقض آتش بس و همچنین ادعای کشته شدن چند شهروند به دست نیروهای ارتش تلاش می کنند، خبرنگاران شبکه تلویزیونی الدنیا سوریه در گزارشهای مستقیم از مناطقی که اخیرا به سبب فعالیت گروههای مسلح ناآرام بود، امروز از وجود آرامش و ثبات در این مناطق و زندگی عادی و آرام مردم و خویشتن داری نیروهای ارتش و تلاش هوشیارانه آنها برای مهار هرگونه اقدام گروههای مسلح خبر دادند.



اوضاع حمص

خبرنگار شبکه تلویزیونی الدنیا در حمص گزارش داد با وجود اقدامات تحریک آمیز که برخی باندهای تروریستی مسلح به آن دست می زنند، اوضاع این شهر کاملا آرام و باثبات است.



وی تصریح کرد: ادعای الجزیره در خصوص برگزاری تظاهرات در منطقه الوعر و کشته شدن یک فرد دروغ و بی اساس است، چرا که اوضاع در این شهر آرام است.



وی از همکاری مردم حمص برای پاکسازی شهر از وجود گروههای مسلح و بازگشت آرامش خبر داد.



خبرنگار الدنیا در حمص همچنین اعلام کرد: چند موتورسوار در اطراف یک تیم وابسته به شبکه العربیه اقدام به ترقه انداختن می کنند و العربیه اینگونه القا می کند که تیراندازی از سوی ارتش سوریه است.



اوضاع ادلب



ادلب که در نزدیک مرز ترکیه قرار گرفته است، از دیگر شهرهایی است که امروز روز آرامی را پشت سر گذاشته است.



صالح الاکتع خبرنگار شبکه الدنیا در ادلب گفت پس از اجرای آتش بس در ادلب، اوضاع کاملا آرام است، هیچ تیراندازی صورت نگرفت، امروز حرکت عادی مردم را شاهد هستیم، مردم به زندگی عادی خود ادامه می دهند.



وی افزود: امروز اعضای یک گروه مسلح تلاش کردند جاده بین المللی ادلب به دمشق را ببندد، که با دخالت نیروهای حفظ امنیت ناکام ماندند. در جاده لاذقیه - حلب هم گروههای مسلح قصد بمبگذاری را داشتند و افراد مسلح به مردم حمله می کردند که با مداخله نیروهای حفظ امنیت، آنها پا به فرار گذاشتند.



وی ادعای شبکه های مدافع گروههای مسلح خشونت طلب در خصوص تخلفات ارتش سوریه را تکذیب و تاکید کرد که ارتش خویشتن داری می کند و با هوشیاری تمام با اقدامات خشونت آمیز گروههای مسلح برخورد می کند.



وی ادعای ترکیه درباره وجود 24 هزار اواره سوری در خاک ترکیه را با توجه به زندگی طبیعی مردم در جسرالشغور دروغ دانست.

خبرنگار الدنیا در حماه گزارش داد تروریستها بمبی را در محله الاربعین جایی که مردم تردد می کنند، منفجر کردند.



اوضاع حلب



خبرنگار الدنیا در حلب با تاکید بر آرامش و ثبات در این منطقه گزارش داد: مردم محله البستان، ادعای الجزیره قطر درباره زخمی شدن برخی افراد را تکذیب و تاکید کردند هیچ تیراندازی صورت نگرفته است



اوضاع لاذقیه

خبرنگار الدنیا در لاذقیه گفت : استان زندگی طبیعی خود را طی می کند و هیچ حادثه ای رخ نداده است.



اوضاع درعا

خبرنگار الدنیا در درعا :تصریح کرد شهر درعا روز جمعه کاملا اوضاع عادی دارد و نمازگزاران پس از نماز به کارهای عادی خود مشغول هستند.



اوضاع طرطوس



به گزارش مهر، خبرنگار شبکه الدنیا در طرطوس امروز گزارش داد: طرطوس و حومه آن بهترین جمعه خود را پشت سر می گذرند و در امنیت و آرامش به سر می برد.



اوضاع الرقه



خبرنگار الدنیا در الرقه اعلام کرد: استان الرقه آرام است و تعطیلات خود را در کمال آرامش طی می کند و هیچ مسئله ای که امنیت را برهم بزند، وجود ندارد.