تولید سه هزار تن دانه روغنی کلزا در آمل

سید مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال کشاورزان آملی، دانه روغنی کلزا را در سطح دو هزار و 280هکتار اراضی شالیزاری و 20 هکتار اراضی خشکه زاری به زیر کشت بردند.



وی افزود: خوشبختانه هم اکنون بیش از نیمی از اراضی کلزا کاری شده در شهرستان آمل سطح سبز شده است.



مدیر جهاد کشاورزی آمل اضافه کرد: در آغاز کشت این محصول در سال گذشته و اوایل امسال به علت شرایط نامناسب آب وهوایی، سطح عملکرد آن را کاهش داده به طوری که تولید 1.5 به 1.8 در هکتار پیش بینی می شود.



امینی، به حمایت از کلزاکاران آملی در تامین نهاده های مورد نیاز کشت این محصول از سوی مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان اشاره کرد.

وی ادامه داد: مقدار 21 تن بذر دانه روغنی کلزا از نوع رقم هایولا، 600 تن کود اوره به ازای هر هکتار 250 کیلوگرم، 115تن کود فسفات به ازای هر هکتار 50 کیلوگرم و 90 تن کود پتاس میان کلزا کاران آمل برای کشت دانه روغنی توزیع شد.



وی اضافه کرد: حدود هزار و 250 لیتر انواع سموم مصرفی برای دفع آفت دانه روغنی کلزا میان کشاورزان توزیع شد.



مدیرجهاد کشاورزی آمل، به کشت آرمانی در سطح 10هکتار از اراضی این شهرستان اشاره کرد و گفت: بذر مورد نیاز این میزان سطح بصورت رایگان در اختیار بهره بردار قرار داده شده و پیش بینی تولید آن بین 2.5 تا 3 تن در هکتار است.



امینی، زمان مناسب برای برداشت دانه روغنی کلزا در اراضی کشت شده این شهرستان را 25 تا 30 اردیبهشت اعلام کرد.



شهرستان آمل بیش از 50 هزار هکتار اراضی مستعد کشاورزی دارد.