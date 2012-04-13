دانش آموزان آملی با الگوهای تدریس برتر آشنا شدند

رحیم عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این رقابت دانش آموزان آملی در قالب تیم هفت نفره به ارائه الگوی برتر تدریس در درس جغرافیا مقطع راهنمایی به رقابت پرداختند.



وی، هدف از جشنواره ارائه الگوی مناسب تدریس و پرورش خلاقیت و تفکر، ایجاد زمینه رقابت سالم و سازنده فردی و گروهی و تولید محتوای درسی و کمک آموزشی دانست.



کارشناس مسئول آموزش راهنمایی اداره آموزش و پرورش آمل یاد آور شد: در مرحله نخست الگوی برتر تدریس دانش آموزی 45 آموزشگاه شهرستان شرکت داشتند که 11 گروه هفت نفره به مرحله شهرستانی راه یافتند.



عابدی اضافه کرد: جشنواره الگوی برتر تدریس دانش آموزی آمل دو روز در سالن شهید رجایی اداره آموزش و پرورش برگزار و از سه گروه برتر تجلیل شد.



وی افزود: اداره آموزش وپرورش آمل تنها شهرستان در مازندران است که در این زمینه عرصه را برای حضور فعال دانش آموزان آماده کرده است.



در شهرستان آمل، با حدود 400 هزار نفر جمعیت بیش از61 هزار دانش آموز در بیش از 400 واحد آموزشی تحصیل می کنند.