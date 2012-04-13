یک مقام مسئول در بانک مرکزی که نخواست نامش در خبر ذکر شود، در گفتگو با مهر گفت: تائید صلاحیت مدیران بانکی که پیش از این از سوی بانک مرکزی انجام شده بود، به صورت موقت بوده و نه دائمی، اما بازرسان بانک مرکزی و معاونت نظارت این بانک بر عملکرد سالیانه آنها نظارت می کنند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی اظهار داشت: این بانک، مراحل مختلف پرونده دادگاه فساد بزرگ بانکی را به صورت دقیق رصد و از سویی نیز خود، مدیران بانکها را کنترل می کند.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی با توجه به گزارش مراجع نظارتی و بازرسان خود و همچنین گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس، این موضوع مربوط به نظارتها را دنبال می کند.

به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی، در آینده نزدیک در مجمع عمومی بانکهای دولتی و خصوصی به صاحبان سهام اعلام می کنیم در انتخاب افرادی که در مسیر دریافت وام و تنزیل در ارتباط با پرونده فاسد بزرگ مالی کم کاری، غفلت و یا ضعف نظارتی داشته باشند، در انتخاب دوباره آنها تجدیدنظر کنند. در غیراین صورت، بانک مرکزی راسا در این باره اقدام خواهد کرد،

وی تاکید کرد: در مواردی نیز که تخلف مدیران بانکی در این پرونده عمدی و یا محرز شناخته شود، صلاحیت آنها به صورت کامل ( مادام العمر) رد می‌شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: ممکن است افرادی نیز باشند که در دادگاه تبرئه شوند اما به دلیل ضعف نظارتی و محرز شدن آن برای بانک مرکزی، جزو گروه ردصلاحیت شدگان باشند.

به گفته وی، بررسی و نظارت در صلاحیت مدیران بانکی صرفا به پرونده فساد بانکی و بانک‌هایی که درگیر این موضوع بوده اند ختم نخواهد شد، بلکه برای سایر بانکهایی که مجوز آنها از سوی شورای پول و اعتبار به دلیل تخلف باطل و یا تغییر می نماید، نیز می شود و در این بخشها فعالیت‌های بانکی مدیران تا اطلاع ثانوی متوقف می‌شود.

این مقام بانک مرکزی در پایان سخنانش بیان داشت: به مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها اخطار می‌دهیم که در صورت مشاهده تخلف در بانک خود، موارد را به صاحبان سهام و یا مراجع نظارتی و همچنین بانک مرکزی اطلاع دهند.