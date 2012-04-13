نمایندگان مجلس برای حذف قوانین دست و پاگیر در زمینه تولید تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر پنج شنبه در دومین جلسه شورای اداری استان کرمان در سال جاری که با حضور نمایندگان منتخب نهمین مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، ضمن ارائه عملکردی از فعالیت های دو ساله خود در کرمان، به انتخابات اسفندماه اشاره کرد و اظهار داشت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با مشارکت 70 درصدی در استان کرمان، بسیار پرشور و در فضایی آرام برگزار شد.

وی افزود: انتخابات دوازدهم اسفند ماه در سه محور قانون مداری، حضور گسترده مردم و اخلاق مداری پیگیری شد.

استاندار کرمان ادامه داد: این انتخابات بدون کمترین حاشیه ای انجام و صحت همه حوزه های انتخابیه نیز توسط شورای نگهبان تایید شد.

نجار اظهار داشت: خوشبختانه نمایندگان این دوره مجلس از انسجام فکری بیشتری برخوردار هستند که امیدواریم با وحدت در جهت پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور که نظر دولت هم هست، اقدام شود.

وی با بیان اینکه نمایندگان کنونی مجلس نیز همگی با درایت و صاحب اندیشه و فکر بودند، اظهار داشت: همکاری بین دستگاههای استان کرمان و نمایندگان در حد بسیار مطلوبی بود.

وی در ادامه سخنان خود، به برخی خواسته های استان کرمان از نمایندگان منتخب مجلس نهم اشاره کرد و بیان داشت: از نمایندگان می خواهیم تا قوانین دست و پاگیر موجود به خصوص در زمینه تولید را حذف و تمام تلاش خود را به کار گیرند تا سرمایه گذاری به سمت تولید هدایت شود.

استاندار کرمان افزود: همچنین از نمایندگان می خواهیم تا برای تامین بودجه استان کرمان از دستگاههای ملی تلاش کنند.

وی بر پیگیری جدی نمایندگان مجلس برای انتقال آب به استان کرمان نیز تاکید کرد و بیان داشت: همچنین نمایندگان باید تنگناها و مشکلات دستگاههای اجرایی را مد نظر داشته باشند.

استاندار کرمان از کلیه دستگاههای اجرای نیز خواست تا اطلاعات صحیح و دقیق در اختیار نمایندگان قرار دهند.

وی با تاکید بر نگاه فرابخشی به استان کرمان گفت: یکی از مسایل مهمی که در رفسنجان در حال پیگیری است، راه اندازی شهرک پسته است که کلیه مشکلات و مسایل پسته در آن محل مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: از نمایندگان مجلس تقاضا داریم برای راه اندازی بورس پسته رفسنجان اقدامات و پیگیری های لازم را انجام دهند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان از راه اندازی شهرک خرما در شهرستان بم نیز خبر داد.

وی در ادامه به برخی اقدامات انجام شده در زمان مدیریت خود در استان کرمان اشاره کرد و گفت: در زمینه برقراری امنیت که وظیفه نظام و مطالبه جدی مردم است اقداماتی انجام شده که در نتیجه آن در مجموع دو سال اخیر، 54 درصد امنیت در کرمان افزایش یافته است.

نجار ایجاد بستری آرام برای کار و تلاش همراه با حفظ کرامت انسانی را از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت عنوان کرد و اظهار داشت: رویکرد اصلی ما به کار گیری نیروهای جوان و کارآمد در بخشهای مختلف استان کرمان بوده است.

وی گفت: نیروهای جوان قطعا در انجام وظایفی که به آنها محول می شود، دچار اشتباه می شوند، اما این مسئله امری طبیعی بوده که حتی در مورد خود ما نیز اتفاق افتاده است.

استاندار کرمان گسترش معنویت و اخلاق در جامعه، پیگیری جدی مصوبات سفر مقام معظم رهبری و هیات دولت به کرمان، اجرای طرح مسکن مهر، ایجاد 115 هزار فرصت شغلی، بازسازی مناطق زلزله زده و سیل زده، توجه به راهها و مسیرهای استان کرمان را نیز از دیگر اقدامات انجام شده در زمان مدیریت وی در استان کرمان برشمرد و گفت: همچنین توجه لازم و جدی به بخش کشاورزی به خصوص مدیریت آب در استان کرمان شده است.

وی ملاقات عمومی و ارتباط تنگاتنگ با مردم، توزیع اعتبارات بر اساس شاخص های تعیین شده، تسهیل در سرمایه گذاری، استفاده از همه ظرفیتهای استان به خصوص در بحث گردشگری، توجه به حوزه صادرات محصولات کشاورزی، راه اندازی مراکز ترک اعتیاد اجباری و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز از جمله دیگر این اقدامات برشمرد.

استاندار کرمان یادآور شد: امسال نیز تلاش ما برای کاهش بروکراسی اداری است که از نمایندگان می خواهیم در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.