تامین 1200 میلیارد تومان تسهیلات کم بهره برای بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق خلیلیان در جریان سفر به استان هرمزگان افزود: با پرداخت این میزان تسهیلات فعالیتهای جدیدی بمنظور توسعه بخش کشاورزی انجام می شود.

وی، در خصوص پرداخت تسهیلات برای کشت های داربستی نیز اظهار داشت: سعی بر این است که در این زمینه تسهیلاتی را در قالب کمک های بلاعوض وهمچنین وامهای ارزان قیمت برای بهره برداران داشته باشیم تا بتوانیم این گونه کشت ها را توسعه دهیم.

وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: این گونه کشت ها که بازده اقتصادی وافزایش بهره وری بالایی داشته و از بازار پسندی وهمچنین قیمت مناسبی برخوردارند، باید توسعه یابند.

وی در ادامه به توسعه کشاورزی مکانیزه و اصلاح روش های آبیاری در اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: سال گذشته اقداماتی در این بخشها انجام شد و در سال جدید نیز برنامه ها در این خصوص با جدیت بیشتری پیگیری و ادامه دارد و امسال نیز همانند سال گذشته برای اصلاح آبیاری در مزارع، دولت 85 درصد هزینه آبیاری تحت فشار را پرداخت می کند تا با این اقدام بتوان در مصرف آب صرفه جویی وسطح زیرکشت را بالا برد.

خلیلیان در خصوص طرح هدفمندی یارانه ها نیز بیان داشت: کشت حفاظتی، توسعه مکانیزاسیون و اصلاح ساختارهای مصرف آب و انرِژی در واحدهای تولیدی مرغداری، دامداری و گلخانه ها بمنظور تمرکز بر افزایش بهره وری در دستور کار قرار دارد.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تولید زیاد برخی از محصولات کشاورزی که در فصولی از سال بازار مصرفی مطلوبی ندارند، اجرای الگوی کشت در منطقه را بعنوان راهکار مناسبی عنوان کرد و گفت: کشاورزان بر اساس قراردادی که با مراکزجهاد کشاورزی منعقد می کنند از خدمات آنها بهره مند می شوند و از این طریق می توان سطح زیرکشت محصولات مختلف را کنترل کرد.

وی اضافه کرد: علاوه بر این استقرار صنایع فرآوری در این گونه مناطق یکی از برنامه های سال جدید وزارتخانه است که با این اقدام می توان علاوه بر فرآوری مازاد تولید ، قدرت نگهداری را بالا برد چرا که از نظر اقتصادی بازارپسندی بالایی دارد و امکان توسعه صادارت نیز فراهم می شود.

خلیلیان در ادامه افزود: سعی بر این است که علاوه بر خرید تضمینی دولت، از طریق خرید توافقی کشاورزان را حمایت و پشتیبانی کرد و البته اگر کشاورزان بتوانند برای محصولات خود بازاریابی کنند با توجه به قیمت بالا این امر به نفع آنان است.