۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۲۵

با تصویب پارلمان پاکستان؛

بازنگری در روابط اسلام آباد-واشنگتن/ عملیات نظامی آمریکا ممنوع شد

نمایندگان پارلمان پاکستان ضمن اعلام مخالفت با انجام هر گونه عملیات نظامی در خاک این کشور خواستار پایان حملات هوایی آمریکا به مناطق مرزی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، طرح بازنگری در روابط اسلام آباد و واشنگتن با اکثریت آرا در پارلمان پاکستان به تصویب رسید. بر این اساس، نمایندگان پارلمان خواستار پایان عملیات نظامی آمریکا شده و از سوی دیگر با بازگشایی مسیر پشتیبانی ناتو در این کشور موافقت کردند.

این اقدام در راستای درخواست "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر برای تجدید نظر در مناسبات پاکستان و آمریکا انجام شد که پس از حمله سال گذشته آمریکایی ها به مرز پاکستان و افغانستان به تیرگی گراییده است. پس از این حمله که طی آن 24 نظامی پاکستانی شدند، اسلام آباد همکاری های خود با واشنگتن را به حالت تعلیق در آورد.
 
نمایندگان پارلمان پاکستان پس از سه هفته بحث و گفتگو با بازگشایی مسیر پشتیبانی نیروهای ناتو در خاک این کشور موافقت کردند. با تصویب این نمایندگان همچنین هر گونه فعالیت نظامیان خارجی و نیز ایجاد پایگاه نظامی دیگر کشورها در خاک پاکستان ممنوع شد. 
 
در همین حال احزاب اصلی پاکستان و نیز گروههای مذهبی از دولت این کشور خواستند بدون هیچ قید و شرطی پیگیر عذرخواهی رسمی دولت آمریکا به خاطر ارتکاب جنایت نوامبر گذشته شود.
