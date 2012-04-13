به گزارش خبرنگار مهر، برخی از شعرهای این کتاب عبارتند از زمستانی 1 تا 9، از مزارع مرجانی، از برگها و اسبها، از کوه و پلنگ، از ردیف نیامدنها، راه ناتمام، ماهیان گریز، تنگ تشنه، آیینه، فانوسی از فریاد، نقاش، رنگ هنوز، تکیهگاه، چند کلاغ، پنجره، آدمک چشمرونش، زنجیر طلایی، شعله، فاصله، بیکلاغی، به قول آنها، طرح 1 تا 13.
اشعار کتاب دارای مضمونی عاشقانه و اغلب اجتماعی و در ارتباط با طبیعت است و نام کتاب نیز از بخشی از یکی از شعرها کتاب گرفته شده است.
شاعر اشعار این مجموعه را از بین سرودههایش در قالب شعر نو انتخاب کرده و بیشتر شعرها گریزی به طبیعت میزند و از عناصری نام میبرد که در طبیعت حضور دارند.
همانطور که نام 9 شعر از این مجموعه «زمستان» است شاعر در این آثار بیشتر از برف سخن میگوید. کوه، دشت، تپه، ماهیان دریا، کلاغ ها، اسبها، کوه و پلنگ از دیگر عناصری است که در شعرها بدان اشاره میشود.
در یکی از طرحهای کتاب میخوانیم:
در گردباد غم
درختان - این مادران گوژپشت روزگار من-
اوراق زرد هستی خود را
بر خاک میبارند.
«باران بر گورهای کهنه اریب میبارد» تولید مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری است که سوره مهر آن را در 58 صفحه، قطع رقعی و در شمارگان 2500 نسخه منتشر کرده است.
