بررسی علوم انسانی اسلامی در "خردنامه همشهری"

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره از خردنامه همشهری در مقاله های مختلفی موضوع علوم انسانی اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بعد از سخن سردبیر در گفتگویی با دکتر مهدی گلشنی موضوع آسیب شناسی علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفته است.

کرسی های نظریه پردازی و تولید علوم اسلامی نوشته حجت الاسلام والمسلمین محسن غرویان، تاریخ و علوم اسلامی از حجت الاسلام والمسلمین محسن الویری، مدیریت دانش جهت ایجاد تحول در علوم انسانی نوشته نجف لکزایی ازجمله مقالاتی است که در این شماره از خردنامه هشمهری منتشر شده است.

مفهوم علم دینی و کارکردهای آن از هادی صادقی، علوم اسلامی و علوم انسانی تألیف سیدرضا مؤدب، روش تحقیق اسلامی در علوم انسانی از یحیی میرزایی و چند و چون علم دینی نوشته حسین بستان و علوم انسانی در محک اندیشه دینی از ابوالفضل ساجدی هم از دیگر مطالب منتشر شده در این نشریه است.

علیرضا پیروزمند، معاون فرهنگستان علوم اسلامی قم نیز مقاله ای با عنوان از علوم انسانی به علوم اسلامی نوشته است و چیستی و چرایی تحول در علوم انسانی از حمیدرضا شاکرین، انسان، دین و دانش به قلم رضا برنجکار، اسلامی سازی علوم: از ایده تا واقعیت از مصطفی جمالی هم از دیگر مطالب چاپ شده است.

علوم انسانی اسلامی و جامعه نوشته محمدجعفر حسینیان، علوم بومی انسانی و اسلامی سازی علوم از شریف لکزایی، راهی میان عدالت و محبت از عبدالمجید مبلغی، علوم انسانی در آیینه بازاندیشی از حسن معلمی، اسلامی سازی؛ بومی سازی تألیف محمدحسین پوریانی هم تعدادی دیگر از مقالات است که در این نشریه به زیور طبع آراسته شد.

گزارشی از کنگره ملی علوم انسانی و معرفی نوشته نجمه روزی طلب و نقد کتاب مرلوپونتی از طیبه محمدی کیا هم از دیگر بخش های این اثر است.

در بخشی از سخن سردبیر به قلم عبدالمجید مبلغی آمده است؛ رویکرد اسلامی به علوم انسانی و تلاش جهت اسلامی نمودن این علوم، از جمله مباحث پررونق و پراهمیت در ایران اسلامی است. این توجه و تلاش که پشت گرم به تأیید مؤثر مقام معظم رهبری است به تولید ادبیاتی ارزشمند انجامیده است و در قالب بخشی از ذهنیت پژوهشی کشور در حوزه علوم انسانی، جایگاه یافته است.

وی می افزاید: نگاهی دقیق به ادبیات حاصل آمده از تأملاتی از این دست نشان می دهد که نتایج تلاش های انجام گرفته به رغم نورس و نوآمد بودن در جای جای خود زمینه های مستعد و مساعدی را برای شکوفایی و پرورش نهفته دارد. شاهد آن که این ادبایت، موفق به جذب نگاه موافق و همدلانه بخش مؤثری از اصحاب فکر و نظر در حوزه و دانشگاه گردیده است و پرسش از چند و چون اسلامی سازی علوم را به مسأله ای مطرح در مجامع پژوهشی علوم انسانی بدل کرده است.

یادآور می شود، شماره 94خردنامه همشهری به صاحب امتیازی شرکت همشهری و سردبیری عبدالمجید مبلغی منتشر و به بهای 30000 ریال در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.