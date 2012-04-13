همایش پیاده روی عمومی در خراسان شمالی برگزار شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این همایش به مناسبت هفته سلامت و با تاکید بر سلامت سالمندان در مسیر 5 کیلومتری بیمارستان تامین اجتماعی بجنورد تا بوستان تفریحی بش قارداش برگزار شد.

نادر نیک پرست با بیان اینکه پیاده روی در مسیر موسوم به جاده سلامت برگزار شد افزود: در این همایش که با استقبال گسترده شهروندان بجنوردی برگزار شد سالمندان بسیاری همگام با فرزندان خود در این پیاده روی شرکت کردند.

وی افزود: در این پیاده روی تمامی شرکت کنندگان بیمه حوادث شده بودند و خوشبختانه مشکل خاصی نیز پیش نیامد.

نیک پرست تصریح کرد: در پایان این همایش به چند نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای اهدا شد.

18 تا 25 فروردین هر سال به نام هفته سلامت نام‌گذاری شده است.

جاده 5 کیلومتری سلامت در مسیر قدیمی بجنورد به بوستان تفریحی بش قارداش قرار داشته و به عنوان مسیر پیاده روی‌های عمومی و دوچرخه سواری استفاده می‌شود.