موسیقی؛ از معانی الهی تا تعابیر شیطانی

معنا گرایی؛ به عنوان روح تعالی در هنر همواره اصلی ترین مایه رشد و تکامل انسان هنرمند بوده و هست. در زمینه موسیقی هر جا که اصالت مبنای کار و خلاقیت قرار گرفته نشاط معنوی ابراز رفع کسالت روحی و خمودگی فکری شده است.

در هنر آنچه که مرزبندی واقعیت های اصیل را از هنر کاذب و فریبنده و منحرف مشخص می کند گرایش به جوهره واقعی و آسمانی عشق به انسان و خالق زیبائی های هستی است. استقبال کم نظیر و گسترده هنردوستان جهان از موسیقی اصیل و معناگرای ایران حتی آنها که با فراز و فرودها و کلمات فارسی و هنر موسیقی ایرانی اشنائی ندارند نشانه ممتاز جایگاه هنر اصیل در میان علاقمندان به اصالت انسانی است.

هرگاه که الفاظ و کلمات عرفانی و انسانی در کنار موسیقی جای می گیرند آنجاست که تصنیف نردبان رشد عارف می شود. بسیاری از اشعار و مفاهیم عقیدتی چه در مورد عظمت خلفت و خدا و چه در شان و جایگاه آسمانی ائمه اطهار و خواص خلقت هر جا که رایحه جان بخش توحیدی به شامه روح انسانی می رسد گاه بیش از ساعت ها بحث و گفتگو اثر سازنده بر جای می گذارد که حتی غیر مسلمانان را نیز به وجد می آورد.

متاسفانه در این زمینه نیز مثل بسیاری از محورهای هنری بعضی از «هنرمند نمایان» فقط با افزودن الفاظ محترم و مقدس قصد القای تقدس به هنر موسیقی کلامی غیر عرفانی را دارند. با توجه به یک پژوهش میدانی مرتبط با موسیقی معناگرا در اروپا و مخصوصاً انگلستان برتری هنری و استقبال چشمگیر مردم حتی غیر ایرانیان از موسیقی معناگرا بیشتر و افزونتر از سایر رشته های موسیقی بوده و هست. با این حال بخش های مختلفی از موسیقی امروز به ویژه محورهای بی هویت موزیک ابراز کار عرفان های کاذب شده و در مراسم و حتی تبلیغات آنها مورد استفاده قرار می گیرد. متالیکا –بلاک متال –هوی متال نعره های شبه هنری هستند که شیطان پرستان، اکنکارها و کابالاها در تمام تولیدات خود از سمعی و بصری بهره می گیرند.

عصیان روحی بعضی از جوانان تحت تاثیر مواد روانگردان و ریتم های آزار دهنده موسیقی شده بهانه های شبه هنرمندان در ترویج ابتذال شده است. به همین دلیل اگر استناد بعضی از افراد به گسترده گی موسیقی ابتذال در غرب عامل اقبال آن معرفی شده در همان کشورها نیز فرهیختگان و صاحبنظران ضمن اعتقاد به اصالت هنر موسیقی و تجلی آن در موسیقی معناگرا رشد طرفداران و کاربران هنر اصیل و موسیقی معناگرا امروز به روز روند تزایدی گرفته و مورد توجه واقع شده است.

................................

علیرضا ابهری؛ کارشناس موسیقی و پژوهشگر اجتماعی