دانشگاه امام حسین بورس تحصیلی دکتری اعطا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه جامع امام حسین (ع) از بین داوطلبان کنکور دکتری سال 91 در رشته ریز زیست فناوری - نانوبیوتکنولوژی (برای تحصیل در دانشگاه جامع امام حسین (ع) و در سایر رشته های تحصیلی مورد نیاز، به صورت بورسیه (برای تحصیل در سایر دانشگاه های وابسته به وزارت علوم) دانشجو می پذیرد.

دانشجویان بورسیه پس از کسب حد نصاب نمره علمی لازم و معرفی در فهرست چند برابر ظرفیت به دانشگاه ها معرفی می شوند و پس از طی مراحل گزینش سپاه در فهرست قبول شدگان نهایی از سوی سازمان سنجش به عنوان دانشجوی بورس در مقطع دکتری مشغول به تحصیل خواهند شد.

کلیه دانشجویان بورس پس از اتمام تحصیل به استخدام سپاه درخواهند آمد و دانشجویان پذیرفته شده در این دانشگاه از خوابگاه و کمک هزینه تحصیلی برخوردار خواهند شد. پذیرش خواهران در این دانشگاه انجام نمی گیرد.

شرایط عمومی داوطلبان :

الف) داوطلبان لازم است شرایط عمومی و اختصاصی لازم جهت شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شده و در دفترچه راهنمای آزمون درج شده است را دارا باشند.

ب) نداشتن منع از لحاظ مقررات وظیفه بودن و مشخص بودن وضعیت آن.

ج) اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی (صلی ا...علیه و آله و سلم) ، انقلاب اسلامی و نظام ج.ا.ا

د) اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه

ه) التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی

و) عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی

ز) داشتن حسن شهرت اخلاقی و اجتماعی و عدم سوء سابقه

ح) دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ط) داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی

شرایط اختصاصی:

1) حداکثر سن 26 سال . تبصره 1 : مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثر سن اضافه می شود. برای بسیجیان فعال بنا بر مدت فعالیت در بسیج تا حداکثر یک سال به مدت مذکور اضافه خواهد شد و برای اعضاء درجه یک خانواده های معظم شهدا ، جانبازان و مفقودالاثرها حداکثر سن با احتساب کلیه موارد ذکر شده 28 سال است.

2) داشتن حداقل معدل 15 در مقطع کارشناسی ارشد برای فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی

3) داشتن حداقل معدل 16 در مقطع کارشناسی ارشد برای فارغ التحصیلان سایر دانشگاه ها

تسهیلات:

هر یک از داوطلبان متقاضی عضویت در سپاه و تحصیل در دانشگاه جامع امام حسین (ع) در حین تحصیل کمک هزینه تحصیلی دریافت می کنند و پس از سیر مراحل گزینش و ارزشیابی حین آموزش به عضویت سپاه درخواهند آمد. افراد نخبه و دارای ویژگی های برتر مطابق شرایط وزارت علوم در اولویت جذب هستند و پس از اتمام دوره دکتری به آنها خانه سازمانی تحویل خواهد شد.

متقاضیان تا 25 اردیبهشت ماه 91 فرصت دارند برگ درخواست که در سایت سازمان سنجش آموزش کشور ارائه شده است را تکمیل و به پست الکترونیکی sanjeshjame@ihu.ac.ir یا توسط پست سفارشی به نشانی تهران - صندوق پستی 995-16765 معاونت دانشگاه جامع امام حسین (ع) ارسال کنند.