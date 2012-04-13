۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۴۱

پنجمین دور گفتگوهای دینی ایران و فیلیپین در قم برگزار می‌شود

پنجمین دور گفتگوهای دینی بین اندیشمندان مسلمان ایران و مسیحیان کاتولیک فیلیپین، فردا 26 فروردین ماه در شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای گسترش همکاری های فرهنگی و دینی و اجرای برنامه‌های گفتگوی بین ادیانی میان ایران و فیلیپین و در ادامه برنامه های اجرا شده، پنجمین دور گفتگوها میان دو طرف، از سوی مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با همکاری رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فیلیپین و کنفرانس اسقف های کاتولیک این کشور به عنوان مهمترین و اصلی ترین مرجع تصمیم گیری در حوزه مسائل دینی و مذهبی ، روز شنبه در مؤسسه بین المللی مطالعات اسلامی قم برگزار خواهد شد .
در این دور گفتگوها که با موضوع "دین و اخلاق " خواهد بود، دو نفر از شخصیت های برجسته دانشگاهی و دینی فیلیپین، «پاپلیدو بای بادو» و «مانیون با اوبادو» شرکت خواهند داشت و در ادامه نیز در اجلاس دین و بیداری حضور خواهند داشت.
اهداف این دور نشست عبارتند از: بسترسازی مناسب برای ایجاد یکپارچگی و همدلی میان اندیشمندان، مقامات دینی و صاحب‌نظران دو کشور؛ گسترش فرهنگ دینداری برای ایجاد دنیایی بهتر؛ بررسی آسیب‌ها و فرصت‌های پیش روی ادیان؛ شناخت متقابل فرهنگ‌های متنوع در منطقه و تثبیت جایگاه اقلیت‌های دینی و رفع موانع.
رایزنی فرهنگی ایران در فیلیپین اسفندماه سال1390 نیز با همکاری دانشگاه دلاسال مهمترین دانشگاه این کشور در حوزه دینی، دور چهارم گفتگوها را با موضوع دین، بیداری و توسعه برگزار نمود.
