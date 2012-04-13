مذاکره نمایندگان با مرتضوی به نتیجه نرسید/استیضاح انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر غلامعلی حداد عادل شامگاه پنجشنبه در برنامه دیروز امروز فردا با اشاره به اینکه سال 91 با شور بسیار خوبی همراه بوده است وامیدوارم که این خوبی ها تا پایان سال ادامه پیدا کند و پربرکت باشد گفت: شروع سال بعد از انتخابات مجلس نهم بود که حسابی همه را دلگرم کرد و نشاط روحی در همه پدید آورد و عزم و اراده برای شروع سال جدید در همه ایجاد کرد و موجب شد مسئولان کشور در مسیری که پیش رو دارند شتاب بیشتری داشته باشند.

وی همچنین تاکید کرد: مردم بار امانتی سنگینی به دوش همه منتخبان مجلس نهم گذاشتند.

مسئولان اقتصادی باید توضیحی درباره گرانی های اخیر به مردم بدهند

وی در پاسخ به این سئوال که آخرین بار کی خرید کردید گفت: خودم هیچ گاه خرید عمده را انجام نمی دهم اما در چند روز گذشته همسرم به بازار رفته بود و از افزایش قیمت ها برای من حکایت کرد.

حداد عادل با اشاره به گرانی فزاینده درکشور گفت: در این زمینه توضیحی از جانب مسئولان اقتصادی کشور لازم است چرا که ما در دوران پرتنش افزایش روز به روز دلار و سکه نیستیم البته قیمت این دو کالا هنوز هم بالا است ولی همانند دو، سه ماه پیش که حالت تشنجی بر بازار ارز و سکه حاکم بود و ساعت به ساعت قیمت تغییر می کرد در حال حاضر شیب ملایم بر قیمت های دلار و سکه حاکم است و افزایش قمیت ها کاهنده شده است.

وی با اشاره به اینکه انتظار نداریم با ثباتی که در بازار سکه و ارز حاکم شده قیمت ها روز به روز افزایش پیدا کند گفت: ما به عنوان نمایندگان مجلس از دولت سئوال داریم که چه مشکلی بوجود آمده است و چه توضیحی دارند .

حداد عادل در پاسخ به سئوال مجری برنامه که آیا این سئوال تاکنون از مسئولان دولتی پرسیده شده است گفت: این پرسش تاکنون انجام نشده و شاید صدا و سیما نیز به اندازه نمایندگان وظیفه دارد که از وزرا سئوال کند توضیحشان برای افزایش قیمت ها چیست.

وقت دولت و مجلس صرف پیدا کردن یک راه حل مشترک برای حل مشکلات مردم نمی شود

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سئوال که به چه میزان افزایش گرانی ها به تعامل ضعیف دولت و مجلس باز می گردد گفت: اگر روابط مجلس و دولت بهتر از آنچه هست، می بود همفکری بیشتر ممکن بود .

وی ادامه داد: در حال حاضر جو حاکم بر روابط مجلس و دولت مطلوب نیست و وقت آنها صرف پیدا کردن یک راه حل مشترک برای حل مشکلات مردم نمی شود.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: از بعد از انتخابات مجلس نهم حال و هوای روابط مجلس و دولت درگیر سئوال از رئیس جمهور شد و بعد از عید نوروز نیز هنوز سال شروع نشده مجلس در حال استیضاح یکی از وزرای دولت است. یعنی هنگامی که معاون پارلمانی رئیس جمهور به مجلس می آید تمام فکر و ذکرش اینگونه مسائل است و کمتر فرصت می شود افرادی از مجلس و دولت بنشینند و برای گرانی همفکری کنند و متاسفانه چنین فضایی موجود نیست.

حداد عادل در خصوص ریشه اختلافات میان دولت و مجلس گفت: دو طرف نباید صحبتی کنند که "آنچنان را آنچنان تر" کنند و باز هم تاکید می کنم فضای حاکم بر روابط دولت و مجلس طبیعی نیست و از سوی دو طرف فضای همدلی وجود ندارد.

وی ادامه داد: بنده به عنوان نماینده مجلس معتقدم دولت می تواند این رابطه را بهتر کند یعنی اگر جای رئیس جمهور بودم باب گفتگو، همکاری، توضیح و همدلی با مجلس را باز می کردم. مهمترین موضوع این است که مجلس و دولت نباید خود را مطلق بدانند.

رهبر معظم انقلاب بدنبال برقراری آرامش در رابطه میان قوا هستند

حداد عادل با بیان اینکه دولت باید برنامه های خود را برای مجلس توضیح دهد گفت: بطور مثال در باب افزایش یارانه ها در دور دوم نمایندگان موضوع را از خبرها شنیده اند و تعاملی وجود نداشت در حالی که دولت کاملا می تواند غیر از این عمل کند و در جلسه غیرعلنی به نماینگان توضیح دهد که به چه دلایلی می خواهد یارانه ها را افزایش دهد و نمایندگان هم می توانند در مورد منابع هدفمندی و یا تورم موجود در کشور سئوال کنند. معتقدم راه حل اداره کشور این است.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: ممکن است بعضی فکر کنند مبادا مجلس جلوی افزایش مبلغ یارانه ها را بگیرد ولی مجلس هم می تواند برای مردم توضیح دهد که به چه دلیل سئوال و شک و تردید دارد. به نظر من فضا را باید متحول کنیم و یک فضای گفت و شنود آرام بدون حب و بغض حاکم شود چرا که وقتی مردم ببینند مسئولان دنبال راه و چاره هستند آرامش می گیرند. رهبر معظم انقلاب هم همین نظر را دارد.

بعضی نمایندگان سعی کردند گره استیضاح وزیر کار را به جای دندان با دست باز کنند اما به نتیجه نرسیدند

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین اخبار از استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: تعاملات و پیگیری های پشت صحنه در چند روز گذشته وجود داشته و حتی شنیدم جلسه 13 ساعته برای بررسی امور مربوط به این استیضاح تشکیل شده و بعضی نمایندگان سعی کردند گره را به جای دندان با دست باز کنند اما به نتیجه مطلوب نرسیدند لذا اگر تا چند روز آینده به نتیجه نرسند ممکن است استیضاح در هفته آینده انجام شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا فکر می کردید آراء شما نسبت به دور هشتم رشد پیدا کند گفت: این انتخابات نه تنها دشمنان انقلاب اسلامی را غافلگیر کرد بلکه صادقانه بگویم من را هم غافلگیر کرد و ما هم این اندازه حضور پرشور را پیش بینی نمی کردیم البته علائمی بود که انتخابات خوب برگزار می شود و ملت این علامت را در روز 22 بهمن داد.

حداد عادل ادامه داد: راهپیمایی 22 بهمن 90 از لحاظ کمی و کیفی پرشورتر از گذشته بود و از همان موقع می شد حدس زد که مردم با همین آهنگ و شتاب در انتخابات مجلس نهم شرکت می کنند. من بعد از راهپیمایی به این حضور پرشور خوشبین بودم اما نه به این درجه که مردم نشان دادند.

احساسم در روز 12 اسفند همچون کسی بود که شادمان در زیر باران رحمت الهی ایستاده است

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: برآوردهای عرفی که با توجه به تجربه است کمتر از آن بود که اتفاق افتاد. احساسم در روز 12 اسفند شبیه احساس کسی بود که زیر باران ایستاده و از این رحمت خدا شاد است و تمام فوائد باران در ذهنش مجسم است.

اگر انتخابات با این نظم و آرامش برگزار نمی شد پشت نمایندگان کشورمان در مذاکرات استانبول گرم نبود

نماینده مردم تهران افزود: اطمینان دارم اگر انتخابات با این نظم و آرامش برگزار نمی شد دست نمایندگان کشورمان در مذاکره با گروه 1+5 باز نبود و پشتشان گرم نبود یعنی هنگامی که نمایندگان ما روز شنبه مقابل اعضای 1+5 می نشینند نمایندگان ملتی هستند که در این دنیا قانون خود را به دست خودشان می نویسند لذا خدا به این ملت که در صحنه حاضر است سروری می دهد و باید به آنها آفرین گرفت.

مشاور عالی مقام معظم رهبری با اشاره به مذاکرات آتی میان ایران و گروه 1+5 گفت: این اولین بار نیست که این نوع مذاکرات انجام می شود در 10 سال گذشته که ماجرای هسته ای اوج گرفت و خط و نشان کشیدن غربی ها شروع شد این موضوع را تعقیب کردم و احساسم در حال حاضر این است که فضای قبل از شروع مذاکرات این دور در مقایسه با قبل آرامتر است و زبان دو طرف قدری نرم تر شده است و با یک زبان محترمانه تر و ملایم تر موضع گیری می کند.

حداد عادل با بیان اینکه قابل پیش بینی نیست که روز شنبه دو طرف چه موضعی می گیرند گفت: البته افق روشن تر شده است و امیدوارم اروپایی سر عقبل بیایند و بدانند ایران تنها با مصارف دارویی و پزشکی بدنبال غنی سازی است و هیچ خطری محسوب نمی شود در حالی که در اطراف ایران کشورهایی هستند که بمب هسته ای دارند ولی خطری از سوی غرب محسوب نمی شوند.

حداد عادل مجلس با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب بارها اعلام کرده اند که ایران بدنبال بمب هسته نیست اما باز هم غربی ها ایران را خطر جدی عنوان می کنند.

وی با بیان اینکه ایران نمی خواهد به هیچ وجه دنیا را به هم بریزد گفت: امروزه یکی از شاخص های کشورهای پیشرفته دستیابی به انرژی هسته ای است و یکی از نشانه های پیشرفت این است که در کنار سوخت فسیلی از انرژی هسته ای استفاده شود و ایران به برکت استقلال و تعهدی که انقلاب اسلامی داده به کشور پیشرفته ای تبدیل شده است.

بعد از این همه بداخلاقی آمریکایی ها نباید با برقراری رابطه به آنها جایزه بدهیم

مشاور عالی مقام معظم رهبری در خصوص سخنان اخیر یکی از مقامات سابق کشور در خصوص رابطه با آمریکا گفت: بنده فکر نمی کنم ما بعد از این همه بداخلاقی که آمریکا در چند ماه اخیر با ایران انجام داده باید به آنها جایزه بدهیم بلکه اگر در گذشته به رابطه با آمریکا بی میل بودیم باید امروز بی میل تر هم شویم.

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر آمریکا تبلیغات زیادی همراه با تهدید و تحریم علیه ایران انجام داده گفت: آنها کار خوبی در برابر مانکرده اند که ما صحبت از مذاکره با آمریکا کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: آنهایی که صحبت از مذاکره می کنند باید بگویند شرایط چه فرقی کرده و چه دلیلی دارد که در قبال بدرفتاری های آمریکا چراغ سبز هم نشان دهیم.

وی تصریح کرد: داستان مذاکره با امریکا از مسئله هسته ای ایران جدا است و هر کدام از آنها باید راه خودش را بروند و نباید با هم خلط شوند.

نفر اول منتخبان شهر تهران در خصوص فضای دور دوم انتخابات مجلس نهم گفت: رقبا در حال حاضر دارند خود را گرم می کنند و بیکار نیستند.

حداد عادل ادامه داد: دور دومی ها و جریانات سیاسی برای تبلیغات در دور دوم برنامه ریزی می کنند و تصور می کنند با کلید خوردن تبلیغات فضا انتخاباتی شود.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه از مردم تقاضا می کنم در دور دوم انتخابات مجلس شرکت کنند گفت: مردم حماسه آفرین ایران باید توجه کنند که کار خوب ناتمامی در 12 اسفند صورت گرفت و باید قدم دیگر را بردارند و کار خوب خود را خیلی خوب تر کنند و در تهران هم از میان 50 نفر به 25 نفر رای دهند چرا که کار آنها نسبت به دور اول راحت تر شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی رایزنی ها برای ریاست مجلس نهم آغاز شده است گفت: نباید این موضوع مطرح شود بالاخره کارهایی در حال انجام است و بنده خطاب به مردم می گویم در این دوره هم انتخابات ریاست مجلس صورت خواهد گرفت.

نمی خواهم از کوچه شایعات در مورد ریاست مجلس عبور کنم

وی در پاسخ به این سئوال که شما هم کاندید ریاست مجلس هستید گفت: حالا باید ببینم، نمی خواهم از کوچه شایعات در مورد ریاست مجلس عبور کنم مهمترین موضوع این است که همه خود را برای نظام و انقلاب بخواهیم.

حداد عادل در خصوص ترکیب مجلس نهم و برخی سخنان در مورد ناشناخته بودن منتخبان مجلس نهم گفت: در دیداری که با 150 نفر از نمایندگان مجلس نهم در شلمچه داشتم احساس خوبی به من دست داد چرا که سطح تحصیلات خوب بود و 80 نفر دانشگاهی در مجلس حاضر هستند فکر می کنم سطح تخصص و کیفیت در مجلس نهم بالا باشد. از سوی دیگر حس می کنم عده زیادی از نمایندگان مجلس نهم از شور و نشاط خوبی برخوردارند.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: امیدوارم مجلس نهم مجلس فعال تر و مصمم تر و انقلابی تر از مجالس گذشته باشدو بتواند گامهای خوبی بردارد.

شعار امسال جامع تر از سال های قبل است

مشاور عالی مقام معظم رهبری همچنین به نامگذاری سال جاری به حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه داخلی اشاره کرد و گفت: این شعار بسیار خوبی است و رهبری همیشه شعارهای خوبی انتخاب می کند اما انصافا شعار امسال جامع تر از سال های قبل است و هیچ کس نمی تواند خود را جدای از آن فرض کند.

حداد عادل ادامه داد: چرا که هر آدمی یا تولید کننده یا مصرف کننده در جامعه است و رهبری معظم هم تاکید دارد اگر کسی مصرف کننده است کالای ایرانی را استفاده کند و اگر کسی تولید کننده است باید مراعات حال مصرف کننده ایران را کند.

نماینده مردم تهران گفت: اگر بر این شعار به صورت جدی متمرکز شویم باید به این فکر کنیم که چه اقدامی لازم است تا کیفیت اجناس ایرانی بالاتر و قیمت ها پائین تر بیاید تا مصرف کننده از کالای داخلی راضی تر باشد. از آن سو تولید کننده هم در درد و دلهای خود می گوید بازار از اجناس خارجی پر است. کار زیاد لازم است و باید مدار پیچیده و گسترده تولید در تمام جاهها بررسی شود.

حداد عادل خطاب به ملت ایران گفت: ما ملت ایران در طول چند هزار سال استقلال خود را حفظ کرده ایم ، لازمه حفظ این استقلال حمایت از کار و سرمایه ایرانی است اگر ملت گرایش به مصرف کالای خارجی داشته باشد عیب بزرگی است.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: در 100 سال اخیر یکی از کارهایی که روحانیت انجام داده دعوت مردم به استفاده از تولیدات داخلی بوده است.

سئوال از رئیس جمهور مانند جراحی هایی شد که بعدا عفونت می کند

حداد عادل در خصوص طرح سئوال از رئیس جمهور و اینکه برخی معتقدند تابویی توسط نمایندگان شکسته شد گفت: معتقدم در مجموع برگزاری جلسه سئوال از رئیس جمهور خوب نشد و می شد که این جلسه بهتر برگزار شود.

وی ادامه داد : یعنی ما که در مجلس حضور داشتیم احساس نکردیم که این جلسه پیام خوبی بعد از انتخابات مجلس نهم داشت.

حداد عادل با بیان ینکه یکی از موهبت های انتخابات انتقال نرم قدرت است گفت: باید باور کرد که از رئیس جمهور هم می توان سئوال کرد باید این تابوها هم می شکست اما نه با قصد کینه جویی و انتقام. برگزاری این گونه جلسات می توانست رشد سیاسی مردم را بالا ببرد اما من چنین نتیجه ای را در مجلس ندیدم.

وی با اشاره به اینکه این جلسه می توانست بهتر برگزار شود گفت: سئوال از رئیس جمهور مانند جراحی هایی شد که بعدا عفونت می کند.

حذف شدگان از مجمع تشخیص در گذشته هم تعیین کننده نبودند/ مجمع تقویت شد

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: معتقدم تغییراتی که در دور جدید فعالیت مجمع صورت گرفت تعجب آور نبود. یعنی گروهی که دیگر در جلسات مجمع شرکت نمی کنند در گذشته هم خیلی تعیین کننده نبودند و با آمدن این افراد جدید هم اتفاق بنیادی نیفتاده است. در مجموع باید گفت: مجمع تشخیص تقویت شد.

دولت در سال آخر باید فرودی "سالم" و" آرام" داشته باشد

حداد عادل در پاسخ به سئوالی در مورد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گفت: یکسال جاری بسیار حساس است چرا که از یک طرف با مجلسی روبرو هستیم که سال اول فعالیت آن است و از سوی دیگر سال آخر فعالیت دولت است. دولت وظیفه حساس و مهمی دارد و مانند فرود آمدن یک هواپیما است که وقتی به 50 کیلومتر آخر می رسد همه کادر خلبانی باید حواسش باشد که فرود سالم باشد.

وی ادامه داد: دولت در سال آخر فعالیت خود می خواهد فرود بیاید و باید کاری کند که این فرود آرام باشد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه دولت در 7 سال فعالیت خود زحمت زیادی کشیده است گفت: دولت باید کاری کند که خاطره خوبی از 8 سال فعالیت خود در ذهن مردم باقی بماند و این مستلزم دقت و توجه بیشتر است. مجلس شورای اسلامی هم باید مراقبت زیادی کند و به دولت کمک کند.

توصیه من به احمدی‌نژاد استفاده از افراد کم حرف و حدث در تامین اجتماعی است

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن توصیه به دولت گفت: اگر دولت می خواهد در این یک سال فردی را انتخاب کند و دید حرف و سخنی در مورد او وجود دارد باید کمی بیشتر دقت کند . بنده نمی خواهم به آقای مرتضوی اهانت کنم. ایشان داشت کار خود را انجام می داد و دولت می توانست برای تامین اجتماعی نیرویی را انتخاب کند که حرف و سخنی را نداشته باشد و حرف و حدیثی پشت آن نباشد این توصیه من به دکتر احمدی نژاد است.

حداد عادل ادامه داد: وقتی کاری به نظر من درست است ولی دیگران تلقی درستی از آن ندارند می توانم کاری بهتر را انجام دهم. تلاش ما در مجلس این است که رابطه دولت و مجلس رابطه همکاری شود.

انتظار ما این بود که نمایش فیلم گشت ارشاد متوقف شود

وی در پاسخ به سئوالی در مورد اکران دو فیلم بحث برانگیز گشت ارشاد و خصوصی گفت: بنده چهارشنبه هفته قبل فیلم گشت ارشاد را به همراه 7 نفر از نمایندگان در سالن وزارت ارشاد دیدم و باید به مردم عزیز ایران بگویم که این فیلم را نپسندیدم و این به این معنا نیست که با سینما مخالفیم یا از آن چیزی نمی فهمیم . بنده وقتی این فیلم را دیدم متوجه شدم که کمکی به حل مسئله حجاب نمی کند و نظرم را که نظر هم اعضای کمیسیون فرهنگی بود دوستانه و در فضایی آرام به مسئولان وزارت ارشاد منتقل کردم و آنها هم قبول کردند ولی انتظار ما این بود که نمایش این فیلم متوقف شود.

نماینده مردم تهران در پایان سخنان خود در پاسخ به این سئوال که چگونه یک جور فکر نکنیم اما دست به گریبان هم نشویم که دشمن شاد نشود گفت: ما باید با سعه صدر و روی گشاده در مجلس و دولت آماده باشیم که حرف همدیگر را بشنویم.