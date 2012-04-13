918 صندوق رای برای مرحله دوم انتخابات در مشهد پیش بینی شد

محمد غفاری شب پنج شنبه در مراسم تقدیر از خبرنگاران رسانه ها در مشهد افزود: برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در مشهد و کلات 14 هزار نیروی ناظر و مجری پیش بینی شده است تا امر مهم انتخابات بنحو احسن انجام شود.

رئیس ستاد انتخابات استان خراسان رضوی افزود: در مرحله دوم انتخابات مجلس که 15 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد 4 نامزد در حوزه انتخابیه مشهد با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت که از بین آنان 2 نفر به مجلس راه خواهند یافت.

وی با بیان اینکه در انتخابات 12 اسفند ماه گذشته 3 نماینده مجلس از مشهد به مجلس راه یافتند افزود: از کاندیدا و طرفداران آنان در مرحله دوم نیز انتظار داریم همچون گذشته قوانین و مقررات انتخاباتی را رعایت کنند.

غفاری گفت: برای کاندیدهای ورود به مجلس 7 روز تبلیغات در نظر گرفته شده است تا آنان بتوانند آراء و نظرات خود را در خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهند.

گفتنی است در مرحله اول انتخابات مجلس در استان خراسان رضوی 126 داوطلب به رقابت پرداختند که از بین آنان 16 نفر به مجلس راه یافتند و فقط در حوزه انتخابیه مشهد و کلات کار انتخابات برای انتخاب 2 نماینده دیگر مردم مشهد به دوره دوم کشیده شد.