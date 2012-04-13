جزئیات تغییرات تابستانی قبوض گاز/ وصول 80 درصد قبوض گاز خانگی

مجتبی شیخ بهایی در گفتگو با مهر درباره تغییرات جدید در محاسبه گازبهای مشترکان خانگی همزمان با ورود به فصل گرما، گفت: بر اساس اعلام ستاد هدفمندی یارانه ها تاکنون هیچ تغییری مبنی بر افزایش گازبهای مشترکان خانگی برای ورود به دوره گرم سال اعمال نشده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با اعلام اینکه بر این اساس گازبهای مشترکان خانگی ساکن در اقلیم سه و چهار از 15 اردیبهشت ماه سالجاری با تعرفه های دوره گرم سال محاسبه می شودٰ، تصریح کرد: تعرفه گاز مشترکان خانگی ساکن در اقلیم یک و دو هم از 31 اردیبهشت ماه هم مطابق با دوره گرم سال در نشر گرفته می شود.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه قطعا بهای گاز در دور سرد سال نسبت به دوره گرم سال ارزان تر استٰ، اظهار داشت: در مجموع با توجه به کاهش مصرف گاز در بخش خانگی در ایام تابستان مشترکان خانگی مشکلی در پرداخت قبوض گاز نخواهند داشت.

وی همچنین در خصوص قطع گاز مشترکان بدهکار شرکت ملی گاز، بیان کرد: در شرایط فعلی مشترکان بدهکار در بخش خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاهها حدود 2 هزار میلیارد تومان بدهی به دولت دارند.

این مقام مسئول با اشاره به ابلاغ مصوبه جدید دولت برای قطع گاز مشترکان بدهکار، تاکید کرد: هم اکنون صنایع و نیروگاهها در صدر لیست مشترکان بدهکار دولت قرار دارند.

شیخ بهایی با یادآوری اینکه تاکنون 80 درصد مشترکان خانگی و تجاری نسبت به پرداخت مبالغ قبوض گاز خود اقدام کرده اند، یادآور شد: پیش بینی می شود با مصوبه اخیر دولت حجم بدهی‌های گاز مشترکان کاهش یابد.

به گزارش مهر، اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها، بر اساس فرمول جدید قیمت گذاری گاز خانگی 12 ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شد که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.



مطابق با تعرفه گاز زمستانی مشترکان خانگی (از ابتدای آبان ماه اعمال شده است) محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به چهار اقیلم (سرد یک، دو، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و 12 دامنه مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال شده است.



با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در بیش از 360 شهر ایران مطابق با چهار اقلیم آب و هوایی تعیین شده که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند.