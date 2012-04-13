به گزارش خبرنگار مهر، سه نرم‌افزار شبیه سازی شده مذهبی حرم امامین عسگریین(ع)، مسجدالنبی(ص) و مسجدالحرام، روز شنبه 26 فروردین ماه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی می‌شود.

در مراسم رونمایی از این نرم‌افزارهای شبیه‌سازی‌شده مذهبی آیت‌اله مهدوی کنی رئیس دانشگاه امام صادق(ع) و حسن علیزاده رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال نیز حضور خواهند داشت.

این نرم‎افزار که از سوی موسسه آوین رسانه، طراحی و تولید شده و امکان زیارت مجازی و حضور معنوی در مکان‌های مقدس مذکور را فراهم آورده است.