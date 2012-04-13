ناصر بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: صبای قم در روزهای اخیر هم خوب تمرین کرده است و هم اینکه به بررسی نقاط ضعف و قوت خود پرداختیم تا همانگونه که در بازیهای قبلی در خارج از خانه با قدرت برابر حریفان بازی کردهایم، در دیدار مقابل تیم فوتبال استقلال تهران نیز بهترین بازی خود را به نمایش بگذاریم.
وی با بیان اینکه از تمرینات اخیر برای افزایش آمادگی تیم بهره برداری خوبی کرده ایم، تصریح کرد: نمیتوان پیشبینی دقیقی از شرایط بازی امروز با استقلال داشت اما با شناختی که از تیم خود داریم، برای کسب پیروزی مقابل این تیم قرار می گیریم.
توانایی تک تک بازیکنان صبای قم بسیار بالا است
مربی تیم فوتبال صبای قم ادامه داد: توانایی تک تک بازیکنان ما بسیار بالا است و تیم ما از آغاز فصل به خوبی توانسته است در بازیهای خارج از خانه همچون دیدارهای خانگی اقتدار خود را نشان دهد، ضمن اینکه انگیزه بالایی در تیم وجود دارد که این موضوع به موفقیت ما در دیدار با استقلال کمک می کند.
وی تصریح کرد: به خوبی میدانیم که بازی امروز با استقلال تهران از حساسیتهای بسیار زیادی برخوردار است و با توجه به اینکه باید هفته بعد در دیداری سخت مقابل نفت بازی کنیم، قطعا در این دو بازی با تمام قدرت بازی خواهیم کرد.
بختیاری زاده با بیان اینکه نقاط ضعف تیم استقلال تهران را به خوبی میشناسیم، بیان داشت: تیم صبا بعد از بازیهای هفته دوازدهم تمرینات بسیار مفیدی برگزار کرد، ضمن اینکه ما در خانه حریفان راحت بازی می کنیم ضمن که کسب شش پیروزی در خانه حریفان موید قدرت صبا در لیگ این فصل است.
صبا در هفته های پایانی لیگ به دنبال کسب سهمیه آسیا خواهد بود
وی افزود: تا پایان هفته بیست و نهم رقابتهای یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به خوبی نشان دادهایم که تیم صبای قم ظرفیت بسیار خوب و بالایی دارد و اطمینان دارم که تا پایان لیگ میتوانیم جایگاهی مناسب در جدول ردهبندی به دست بیاوریم.
مربی تیم فوتبال صبای قم یادآور شد: تیم صبای قم پیش از آغاز یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور نیز اردوهای خوب و تمرینات فشردهای را پشت سر گذاشت و در هفته های پایانی لیگ تنها به دنبال کسب سهمیه آسیا خواهد بود.
گفتنی است: صبای قم که در حال حاضر با کسب 46 از 29 بازی گذشته خود در مکان چهارم جدول ردهبندی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور قرار دارد، در هفته سیزدهم دور برگشت مسابقات لیگ برتر امروز در ورزشگاه آزادی میهمان تیم استقلال تهران خواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: مربی تیم فوتبال صبای قم گفت: تیم ما در روزهای اخیر تمرینات خوبی انجام داده و از هر نظر آمادهایم و شناخت خوبی نسبت به نقاط ضعف تیم استقلال داریم.
