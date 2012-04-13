مجوز حفاری تا پنج سال آینده در کرج صادر نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اصغر کمالی زاده از تعیین بازه زمانی معاونت فنی و عمرانی شهرداری در خصوص عملیات اجرایی طرح های پیشنهادی دارای تلاقی با روکش های آسفالت برای اجرا در سال 91 خبر داد.

وی افزود: در این زمینه ادارات خدمات رسان آب و فاضلاب، برق و گاز باید اهتمام ویژه داشته باشند.

این مسئول عنوان کرد: طی سال جاری طرح جهادی آسفالت از سوی شهرداری کرج با هدف بهسازی و ارتقای سطح کیفی معابر شهر اجرا خواهد شد.

کمالی زاده ادامه داد: در این زمینه برای جلوگیری از دوباره کاری و هدر رفت بیت المال در انجام این مهم، هماهنگی و تعامل دو چندان و برنامه ریزی دقیق تر از سوی دستگاه های خدمات رسان ضروری است.



لزوم تهیه نرم افزار جامع مالی در منطقه 5 کرج

مدیر منطقه 5 شهرداری کرج با تاکید بر لزوم تهیه نرم افزار جامع مالی و درآمد در این منطقه گفت: لازم است تا با توجه به موقعیت منطقه این امر در دستور کار قرار گیرد.

علی رحیمی در نشست مشترک با مدیر عامل سازمان انفورماتیک شهرداری کرج اظهارداشت: مکاتبات اداری یکی از پرحجم ترین و در برخی مواقع مشکل ترین فعالیت یک سازمان به حساب می آید که وجود یک سیستم نامناسب در مکاتبات اداری، اتلاف زمان، صرف انرژی بیشتر، افزایش هزینه ها و در نتیجه عدم بهره وری را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه اجرای سیستم اتوماسیون مورد تاکید شهردار و اعضای شورای شهر کرج است، تصریح کرد: وجود یک سیستم مناسب و سریع اتوماسیون اداری، کاهش بروکراسی موجود، تسریع در پاسخگویی، صرفه جویی اقتصادی و در نهایت روانسازی انجام فعالیت ها می شود.



11 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه 5 شناسایی شد

مدیر منطقه 5 شهرداری کرج از شناسایی و کنترل 11 مورد ساخت و ساز غیرمجاز طی 45 روز اخیر در سطح این منطقه خبر داد.



علی رحیمی توجه به رفع مشکل ساخت و ساز غیرمجاز را یکی از مهمترین اولویت های این منطقه دانست و اظهار داشت: ساخت و ساز غیرمجاز سم مهلکی برای شهر محسوب می شود که این امر می تواند آینده هر شهر را دچار مخاطره کند.

وی افزود: عزم دستگاه های قانونی برای برخورد با پدیده ساخت و ساز غیر مجاز می تواند ضمن یاری رساندن به مدیریت شهری زمینه ساز توسعه همه جانبه شهر شود.

رحیمی با اشاره به برنامه های ویژه در این زمینه از برخورد قاطع با ساخت و ساز غیرمجاز در این منطقه خبر داد و عنوان کرد: با اجرای برنامه های ویژه در 45 روز اخیر 11 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در سطح منطقه شناسایی شد

6 بازار روز تحت پوشش سازمان میادین میوه و تره بار در حال احداث است

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج از احداث شش بازار روز تحت پوشش این سازمان خبر داد.



علیرضا عسگری با مهم بر شمردن رفاه حال شهروندان به منظور دسترسی آسان به کالاهای مورد نیاز احداث بازار روزهای نقش جهان، وحدت، الماس، گلستان، بلال و صدف را از اقدامات مهم سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج در سال گذشته دانست.

وی افزود: تا کنون 20 بازار روز تحت پوشش سازمان میادین میوه و تره بار است که شش بازار نیز به این تعداد افزوده می شود.

این مسئول شروع پروژه بازار نقش جهان را آبان ماه سال 1385 عنوان و ذکر کرد: این بازار روز با مالکیت شهرداری کرج و مشارکت بخش خصوصی در حال احداث می باشد.



حضور زنان در اجتماع موجب پیشرفت امور می شود

مشاور شهردار و مسئول امور بانوان شهرداری کرج نقش زنان را در پیشرفت امور مختلف حیاتی دانست و این امر را پایه و اساس بسیاری از پیشرفت های کشور عنوان کرد.

طیبه حقیقت جو در نشست مشترک با مشاور استاندار و مسئول امور بانوان و خانواده استاندار البرز با تسلیت ایام سوگواری حضرت زهرا(س) گفت: زنان ایرانی با الگو گرفتن از بانوی ایثار و شهامت در تمام عرصه ها مشارکتی فعال و پویا دارند.

وی افزود: ترویج حجاب و صیانت از کرامت انسانی زنان از پیام‌های الگوی رفتاری حضرت فاطمه زهرا (س) است که باید زنان مسلمان به ویژه زنان ایرانی برای حضور در اجتماع به آن توجه ویژه داشته باشند.

مشاور شهردار و مسئول امور بانوان شهرداری کرج بیان کرد:حضرت فاطمه(س) مصداق یک زن نمونه در تاریخ اسلام است که زنان ایرانی با الگو قرار دادن ایشان می‌توانند حضور موثری در اجتماع داشته باشند.