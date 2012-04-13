دهمین شماره از فصلنامه «امة الاسلام» در سودان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فصلنامه ویژه مباحث تقریبی و وحدت و اتحاد امت اسلام و به زبان عربی هر سه ماه یکبار در سودان چاپ و منتشر می گردد که دهمین شماره آن در فروردین ماه سال جاری از سوی موسسه چاپ و نشر دارکاهل و با همکاری رایزنی فرهنگی ایران درخارطوم به چاپ رسید.

در این شماره مقالات فلسطین، مهم ترین مسئله جهان اسلام نوشته مقام معظم رهبری(حفظه الله)؛ آزادی و شوری در اسلام از دکترعبدالرحیم عمر محی الدین و مردم سالاری دینی، حکومت صالحان نوشته دکتر محمدباقر خرمشاد منتشر شده است.

همچنین توازن قوا در قاون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته آیت الله تسخیری، تهدیات پیش روی تقریب، شیخ محمدمهدی و نگاهی اجمالی به اندیشه های تقریبی سیدجمال‌الدین تألیف سیدهادی خسروشاهی از دیگر مقالات چاپ شده در این نشریه است.