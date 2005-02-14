حداقل حقوق بازنشستگان بايد 210 هزار تومان تعيين شود

عبدالرضا مصري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي مبالغ متفاوتي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و پشنهادات مختلفي ارائه شده اما بررسي ها نشان مي دهد با توجه به وضعيت نامناسب اقتصادي بازنشستگان در جامعه تعيين حداقل حقوق به ميزان 210 هزار تومان عقلاني باشد .

وي افزود : برخي نمايندگان مجلس مبلغ 156 هزار تومان را براي حداقل حقوق بازنشستگان در سال 84 تعيين كرده اند اما به نظر مي رسد اين ميزان با توجه به اينكه بيش از 50 در صد بازنشستگان كشور زير خط فقر زندگي مي كنند جوابگوي نيازهاي آنان در سال آينده با توجه به تورم موجود در جامعه نباشد .

مصري مهمترين الگوي تعيين حداقل حقوق بازنشستگان را تعيين خط فقر نسبي در ايران دانست و گفت : سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خط فقر را تعريف كرده بنابراين بايد حداقل حقوق بازنشستگان بر اساس آنچه كه از سوي اين سازمان اعلام شده تعيين شود .

وي خاطر نشان كرد : نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس به طور حتم پيگير تعيين حداقل حقوق متناسب با وضعيت مالي بازنشستگان خواهند بود تا در سال آينده مشكلات اقتصادي اين قشر دو چندان نشود .

در هر حال به نظر مي رسد بين حداقل حقوق 106 هزارتوماني فعلي بازنشستگان و 210 هزار توماني اعلام شده از سوي عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تفاوت به اندازه اي است كه بايد اميوار بود دست كم نيمي از اين افزايش حقوق جنبه اجرايي و عملياتي بگيرد . چرا كه به نظر مي رسد برخي مسوولان با بيان ارقام غير واقعي جز دلخوش كردن بازنشستگان كاري ديگر از پيش نمي برند .