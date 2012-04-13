به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی مسابقات فوتسال بانوان غرب آسیا شب گذشته در شهر منامه بحرین برگزار شد که تیم بانوان ایران با نتیجه 8 بر یک برابر اردن به پیروزی دست یافت و به عنوان قهرمانی رسید.

در این مسابقه فاطمه جبار (یک - گل به خودی)، فهمیه زارعی (4 و 28)، الناز ارومات (12 و 14)، فاطمه اعتدادی (16)، فرشته کریمی (26 - پنالتی دوم) و نغمه مرادی (37) برای تیم ایران گل زدند و شراح حیاصات (13) تک گل تیم اردن را به ثمر رساند.

با این پیروزی شاگردان شهرزاد مظفر برای دومین بار متوالی به عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال بانوان غرب آسیا دست یافتند. نیلوفر اردلان در نیمه دوم این بازی با خطایی که شهناز جمیل روی وی انجام داد از ناحیه مچ پا دچار مصدوم شد و دیگر نتوانست به بازی ادامه دهد.

در دیدار رده بندی تیم بحرین میزبان مسابقه با نتیجه 8 بر 5 مقابل لبنان به پیروزی دست یافت و عنوان سومی این دوره از رقابت ها را از آن خود کرد.

مسئولان برگزاری این مسابقات بهترین دروازه بان را از کشور لبنان، بهترین بازیکن را شهناز جمیل را از کشور اردن و پدیده مسابقا ت را از کشور بحرین انتخاب کردند. این درحالی بود که تیم ایران با قهرمانی در این جام می توانست در یکی، دو عنوان از این عناوین را به خود اختصاص دهد که این مسئله نشان از نگاه تبعیض آمیز کشورهای عربی در انتخاب بهترین ها این جام بود.