تولید ملی باید از فرهنگ آغاز شود/ اهالی فرهنگ مخاطب اصلی عنوان سال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قدردانی از سازندگان بهترین برنامه‌های نوروز 91، 23 فروردین‌ماه با حضور غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، علی دارابی معاونت سیما، مدیران شبکه‌های مختلف تلویزیون و برنامه‌سازان برتر در تالار عطار سالن همایش‌های سازمان صداوسیما برگزار شد.

در این مراسم حداد عادل در سخنانی گفت: مقام معظم رهبری سال ۹۱ را سال تولید ملی نامیدند اما اذهان عمومی تولید ملی را به تولید کالا و مواد مصرفی وصل می‌کنند ولی ضرورت ندارد که این تولید فقط معطوف در صنعت باشد.

وی ادامه داد: باید بدانیم که تولید ملی به عرصه فرهنگ هم مربوط می‌شود. مشکل ما این است که در حوزه فرهنگ تولید ملی کم داریم که در صنعت هم به تولید غیر ملی می‌پردازیم. اهالی فرهنگ باید خود را مسئول و مخاطب اصلی پیام رهبری بدانند. باید آنچه تولید می‌کنند، ملی، بومی و مستقل باشد.

حداد عادل افزود: اهل هنر می‌توانند با کار اصیل، ایرانی و اسلامی خود تولید ملی داشته باشند و برنامه‌های صداوسیما مصداق بارز تولید ملی است. برنامه‌های نوروزی گل برنامه‌های سال است و مثل مسابقات جهانی، سالانه مردم منتظرند تلویزیون با همه توانش در ایام نوروز ظاهر شود.

وی در ادامه خطاب به برنامه‌سازان تلویزیون گفت: شما برنامه‌سازان و تلویزیونی‌ها خودتان مردم را عادت داده‌اید که انتظار بهترین و بیشترین را داشته باشند. برنامه‌های نوروز باید شادی آفرین، سرگرم کننده، غیرمبتذل و مفید باشد. با توجه به اینکه من با تلویزیون آشنایی دارم، می‌دانم که تهیه برنامه با این ویژگی‌ها و خصوصیات آسان نیست. اما تلویزیون به عنوان بزرگترین دستگاه مولد فرهنگ در کشور به خوبی جوان‌ها و بچه‌ها را مشغول کرد. البته عده‌ای هم هستند که شما هرچه بسازید باز هم حرف خودشان را می‌زنند.

وی افزود: شما تلاش کنید تا توده مردم را راضی کنید، تلویزیون توده مردم را همراه خود کردید و همین همراهی و رضایت نمره قبولی است که مردم به شما دادند.

حداد عادل در ادامه به سریال "چک برگشتی" اشاره کرد و گفت: این سریال تقریبا شبیه به پایتخت در سال گذشته هوشمندانه بود. با توجه به موضوع تبلیغ انتخابات که هنوز خیلی از آن فاصله نگرفته بودند و فراموش نکرده بودند، سریال ساخته شد و این موضوع را نقد کرد.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال برای بنده که برای چهارمین بار است که مجلس آمده‌ام و در متن کار بوده‌ام، این موضوع کاملا مفهوم داشت. من بیننده سریال بودم و در آن بسیار دقت کردم. سوالم هم این بود که بعد از عید سر و صدای نمایندگان مجلس در می‌آید؟ یا خیر. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه استقبال هم کردند. به خاطر اینکه سریال هوشمندانه ساخته شده و بی‌خاصیت نبود.

حداد عادل ادامه داد: این سریال از همان ابتدا که در تیتراژ کلمه بر "چک برگشتی" برعکس نوشته شده بود، شوخی با ظرافتی داشت تا پایان که از موسیقی بسیار لطیف و دلنشینی بهره‌ می‌برد. ضمن اینکه سریال ترکیبی از طنز و داستان و سیاست و مسائل روز بود که هرکسی به هرکدام از آنها علاقه‌مند بود، به تماشایش می‌نشست. چک برگشتی به نوعی آموزش برای دور دومی‌های مجلس نیز بود و در حقیقت کار آینه را کرد. حسن و عیب را با هم نشان داد.

وی در پایان سخنان خود گفت: من دقت کردم که سریال چطور تمام می‌شود، وقتی که کاندیدای داستان‌، راه را برای یک خانم باز کرد، بسیار عالی بود و راه را برای حضور زنان در اجتماع باز گذاشت.

اسامی برنامه‌های برگزیده و عوامل آنها عبارتند از:

- برنامه‌های معارفی: از بین برنامه های معارفی پخش شده از شبکه‌های سیما برنامه "اینک بهار" شورای معارف سیما به عنوان برترین برنامه انتخاب شد. همچنین از هادی پورحامدی تهیه کننده برنامه تجلیل شد.

- راهیان نور: در این بخش ضمن تقدیر از کلیه شبکه‌ها که در خصوص ترویج ارزش‌های دفاع مقدس و راهیان نور تولیدات مناسبی داشته‌اند، به ویژه شبکه‌ یک و شبکه سه، مشترکاً از برنامه راهیان نور شبکه 2 و شبکه قرآن تقدیر شد. همچنین از خورشیدی‌فر تهیه کننده، کارگردان و نویسنده برنامه راهیان نور شبکه دو و مسچیان تهیه‌کننده برنامه راهیان نور شبکه قرآن و معارف قدردانی شد.

- برنامه ترکیبی:با تقدیر از برنامه "خانومی که شما باشی" شبکه دو، مشترکاً از برنامه‌های "سین مثل سریال" شبکه یک و برنامه "رادیو هفت" شبکه آموزش قدردانی شد. همچنین از سیده محبوبه قاضی میرسعید تهیه کننده برنامه "سین مثل سریال" شبکه یک سیما و آقایان صوفی تهیه کننده، ضابطیان تهیه کننده، کارگردان و مجری و مارال دوستی سرپرست نویسندگان برنامه "رادیو هفت" از شبکه آموزش سیما تقدیر شد.

- مسابقه‌های تلویزیونی: در این بخش با تقدیر از مسابقه "از کی بپرسم" شبکه تهران، مشترکاً جایزه این بخش به مسابقه زوج برتر شبکه آموزش و مسابقه برای هم شبکه 3 اهدا شد. همچنین از حسین باقری تاد تهیه کننده، درخشان نویسنده و اسرافیل علمداری مدیر گروه طرح و برنامه شبکه آموزش و از حسین فردرو و سیدسجاد حسینی تهیه‌کنندگان، خانم دِوِلُو کارگردان برنامه و مسعود روشن پژوه مجری تقدیر شد.

- مدیران و تلاشگران ایجاد فضای نوروزی در سیما:با تشکر از رئیس مرکز سیمافیلم (حسن اسلامی‌مهر) و همچنین رئیس شورای فیلم سیما، کرمی که تلاش کردند برای نخستین بار حجم فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی ایرانی سیما در نوروز افزایش یابد، ضمن تشکر از اعضای شورای فیلم سیما و تأمین برنامه‌ شبکه‌ها، از غلامرضا رمضانی، مدیرکل تأمین برنامه خارجی و رسانه بین‌الملل و کامبیز اخوان صفا، مدیر تأمین برنامه شبکه یک و علیرضا نیک اندیش مدیر تأمین برنامه شبکه تهران تقدیر شد.

همچنین از رضا مصداقی مدیر پخش شبکه‌ یک، یدالله سلطانیان مدیر پخش شبکه دو و احسان شیعه مدیر پخش شبکه سه ، امیرمحمدی مدیر روابط عمومی معاونت سیما و بیژن مقدم مدیر مسئول روزنامه جام جم و مهدی فضایلی مدیرعامل انتشارات سروش، تقدیر و تشکر ‌شد.

- طنز آیتمی: در این بخش با تقدیر از برنامه‌های کسی خوابه شبکه یک و کارت زرد شبکه تهران، مشترکاً برنامه‌های خنده بازار شبکه سه و "لبخند بدون لهجه" شبکه یک به دلایل زیر انتخاب و تقدیر شد: همچنین از فرید شب‌خیز تهیه کننده، علی شب خیز کارگردان تلویزیونی، شهاب عباسی کارگردان هنری، غلامرضا هاشم‌زاده سرپرست نویسندگان طنز خنده بازار و شریعت پناهی مدیر گروه اجتماعی شبکه سه، محمدرضا حیدری تهیه‌کننده و کارگردان و سیدعلی موسویان نویسنده مجموعه "لبخند بدون لهجه" و رحمان فغان اوغانی مدیر گروه اجتماعی شبکه یک تقدیر شد.

- پویانمایی: در این بخش با تشکر از برنامه "شکرستان"، برنامه "حاتم و حاکم" تقدیر شد وجایزه این بخش از صمد غلام‌زاده نویسنده و کارگردان و مهدی هدایتی سرپرست انیماتور و فهیمه کیوان اهدا شد.

- کودک و نوجوان: با تقدیر از برنامه‌های کودک و خردسال و نوجوان همه شبکه‌های سیما، از برنامه‌ "کلاه قرمزی" تقدیر به عمل آمد. همچنین از حمید مدرسی تهیه کننده، ایرج طهماسب مجری و کارگردان، حمید جبلی نویسنده و گوینده عروسک و محمدرضا هدایتی گوینده عروسک تقدیر شد.

همچنین از برنامه فیتیله نوروزی قدردانی شد و از مسلم گلی، علی فروتن و محمد مسلمی مجری و بازیگران برنامه فیتیله نوروزی تقدیر به عمل آمد.

- مستند: با تأکید بر ضرورت توجه بیش از پیش به تولید مستند نوروزی و تقدیراز شبکه‌های یک، دو و سه برای تهیه و پخش مستندهای جذاب و زیبا و تقدیر ازمستندهای 70+، بهار جاودان، برنامه مستند عروسی اقوام شبکه مستند تقدیر شد وجایزه این بخش به مجلسی تهیه کننده این برنامه رسید.

- برنامه‌های تحویل سال: ضمن تشکر از همه شبکه‌های سیما برای تهیه و پخش ویژه برنامه‌های تحویل سال، از بین برنامه‌های تحویل سال، مشترکاً ویژه برنامه‌های تحویل سال شبکه 4 "باد صبا"، ویژه برنامه تحویل سال شبکه 2، تقدیر شد. همچنین جوایز این بخش به علی ملکی و محمد فواد صفاریان‌پور تهیه‌کنندگان، محمدمهدی صفاریان‌پور کارگردان، سیدمهدی میرباقری طراح دکور و سرکار خانم شیوا علی محمدی نویسنده برنامه "بادصبا" و شهرام کجوری مدیر گروه دانش شبکه چهار سیما، محمد پیوندی و حامد میرفتاحی کارگردان، محمد صالح علا نویسنده، مهدی هاشمی طراح دکور و آزاده نامداری نویسنده و مجری ویژه برنامه تحویل سال شبکه دوسیما و سعید اشناب مدیر گروه اجتماعی شبکه دو سیما اهدا شد.

- مجریان: از میان مجریان شایسته حاضر در برنامه‌های نوروزی سیما 5 مجری برگزیده انتخاب شدند. احسان علیخانی، فرزاد حسنی، بهروز رضوی، رشید کاکاوند و اقبال واحدی.

- مجموعه نمایشی: با تشکر از همه دست اندرکاران تولید سریال شبکه ها که بیش از 10 سریال را برای نوروز 91 آماده پخش کردند. جایزه این بخش به مجموعه "چک برگشتی" اهدا شد و از سیروس مقدم کارگردان، سروش صحت و ایمان صفایی نویسنده، محسن تنابنده مجری طرح و الهام غفوری تهیه کننده، امیر جعفری، هومن برق نورد، هدایت هاشمی و ریما رامین‌فر و بهاره رهنما تقدیر شد.

