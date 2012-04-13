  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۰۹

انیژپور:

پرداخت 14 میلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد جم

پرداخت 14 میلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد جم

جم - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد شهرستان جم از پرداخت 14 میلیارد ریال در زمینه‌های مختلف به مددجویان کمیته امداد جم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم انیژپور صبح جمعه در بازدید از خانواده‌های نیازمند شهرستان جم اظهار داشت: ۵۰۰ نفر از خیرین در قالب حامیان طرح اکرام ایتام در شهرستان جم فعالیت دارند و بیش از 1.5 میلیارد ریال از طریق حامیان به ایتام این شهرستان پرداخت شده است.

وی از ایجاد ۳۵۱ شغل در زمینه خود اشتغالی طی سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: با عنایت به نامگذاری سال ۹۱ به نام تولید ملی، ‌حمایت از کار و سرمایه ایرانی بتوانیم با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط به اشتغال و استقلال خانواده‌های تحت حمایت و سایر اقشار نیازمند کمک کنیم.

رئیس کمیته امداد شهرستان جم ادامه داد: پنج هزار و ۷۰۰ مشترک در سطح شهرستان جم از طریق صندوق صدقات با کمیته امداد همکاری دارند و کمیته امداد نیز با نصب و توزیع صندوق‌های صدقات نسبت به ایجاد بستری مناسب و مطمئن برای جمع‌آوری صدقات، ‌خیرات و کمک‌های مردمی و هدایت آن به قشرهای نیازمند جامعه اقدام کرده است.

وی بیان داشت: مبلغ 14 میلیارد ریال طی سال گذشته در زمینه‌های کمک معیشت، ‌تحصیلی و فرهنگی، مسکن و ساختمان، ‌آموزش، ازدواج، درمان، امور بیمه و سایر خدمات حمایتی به مددجویان پرداخت شده است.

انیژپور با اشاره به کمک 4.4 میلیارد ریالی مردم شهرستان جم به مددجویان و نیازمندان خبر داد و گفت: رشد قابل توجه کمک‌های مردمی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، نشان از حس نوع‌دوستی مردم در کمک به همنوع خود و اعتماد روز افزون مردم به کمیته امداد است.

وی ادامه داد: این کمک‌ها در قالب طرح صدقات، ‌اکرام ایتام، ‌اطعام نیازمندان، ‌جشن‌های عاطفه‌ها و نیکوکاری، فطریه و زکات در برنامه‌ها و فعالیت‌های مختلف به نیازمندان پرداخت شده است.

کد مطلب 1575663

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها