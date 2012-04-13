پرداخت 14 میلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد جم

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم انیژپور صبح جمعه در بازدید از خانوادههای نیازمند شهرستان جم اظهار داشت: ۵۰۰ نفر از خیرین در قالب حامیان طرح اکرام ایتام در شهرستان جم فعالیت دارند و بیش از 1.5 میلیارد ریال از طریق حامیان به ایتام این شهرستان پرداخت شده است.
وی از ایجاد ۳۵۱ شغل در زمینه خود اشتغالی طی سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: با عنایت به نامگذاری سال ۹۱ به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بتوانیم با همکاری سایر دستگاههای ذیربط به اشتغال و استقلال خانوادههای تحت حمایت و سایر اقشار نیازمند کمک کنیم.
رئیس کمیته امداد شهرستان جم ادامه داد: پنج هزار و ۷۰۰ مشترک در سطح شهرستان جم از طریق صندوق صدقات با کمیته امداد همکاری دارند و کمیته امداد نیز با نصب و توزیع صندوقهای صدقات نسبت به ایجاد بستری مناسب و مطمئن برای جمعآوری صدقات، خیرات و کمکهای مردمی و هدایت آن به قشرهای نیازمند جامعه اقدام کرده است.
وی بیان داشت: مبلغ 14 میلیارد ریال طی سال گذشته در زمینههای کمک معیشت، تحصیلی و فرهنگی، مسکن و ساختمان، آموزش، ازدواج، درمان، امور بیمه و سایر خدمات حمایتی به مددجویان پرداخت شده است.
انیژپور با اشاره به کمک 4.4 میلیارد ریالی مردم شهرستان جم به مددجویان و نیازمندان خبر داد و گفت: رشد قابل توجه کمکهای مردمی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، نشان از حس نوعدوستی مردم در کمک به همنوع خود و اعتماد روز افزون مردم به کمیته امداد است.
وی ادامه داد: این کمکها در قالب طرح صدقات، اکرام ایتام، اطعام نیازمندان، جشنهای عاطفهها و نیکوکاری، فطریه و زکات در برنامهها و فعالیتهای مختلف به نیازمندان پرداخت شده است.
نظر شما