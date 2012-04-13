۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۳۹

کتاب «تفسیر نماز» به زبان پشتو در افغانستان چاپ شد

کتاب تفسیر نماز، تألیف حجت الاسلام والمسلمین محسن قرآئتی توسط دکتر "محمد طارق اقبال" به زبان پشتو در افغانستان چاپ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب آمده، نماز ستون دین و کارخانه انسان سازی است. نسل جوان کشورهای اسلامی وظیفه ساختن جامعه عاری از گناه و آلودگی را بر عهده دارند و باید این کارخانه انسان سازی را بهتر بشناسند؛ زیرا جامعه صالح و سالم در گرو وجود فرد صالح و سالم است.
جوانان مسلمان باید خود را با هدف، فلسفه و رازهاى واجبات نماز مانند: تکبیرة الاحرام، حمد، سوره، رکوع، سجود، تشهد، صلوات، سلام هاى نماز و تسبیحات نماز آشنا کنند.
گفتنی است کتاب تفسیر نماز به زبان پشتو در تیراژ 1000 نسخه و 221 صفحه چاپ و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.
