کتاب «تفسیر نماز» به زبان پشتو در افغانستان چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب آمده، نماز ستون دین و کارخانه انسان سازی است. نسل جوان کشورهای اسلامی وظیفه ساختن جامعه عاری از گناه و آلودگی را بر عهده دارند و باید این کارخانه انسان سازی را بهتر بشناسند؛ زیرا جامعه صالح و سالم در گرو وجود فرد صالح و سالم است.

جوانان مسلمان باید خود را با هدف، فلسفه و رازهاى واجبات نماز مانند: تکبیرة الاحرام، حمد، سوره، رکوع، سجود، تشهد، صلوات، سلام هاى نماز و تسبیحات نماز آشنا کنند.

گفتنی است کتاب تفسیر نماز به زبان پشتو در تیراژ 1000 نسخه و 221 صفحه چاپ و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.