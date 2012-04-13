آمادگی برگزاری بازیهای استقلال پرسپولیس در کرج

بهروز منتغمی را همه به عنوان مدیری پرکار می شناسند، مدیری که خود ورزشکار است و هر روز صبح زود در دفتر کار خود حاضر است و گاهی تا ساعتهای پایانی شب و روزهای تعطیل نیز برای سر و سامان دادن به ورزشکرج به گفته خود از هیچ کوششی فروگذار نمی کند.

با وی در یکی از هفته های آغازین کاری در سل 91 به گفتگو نشستیم.

منتغمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور هفت ماه خود در استان البرز اظهار داشت: در هفت ماه که در استان البرز مشغول فعالیت هستیم سعی ما ساماندهی ورزش استان که شامل توسعه زیر ساخت های ورزشی، کار اموزش ، ساماندهی اماکن ورزشی ، تامین منابع مالی باشگاه های ورزشی، تعامل میان دستگاه های ورزشی بوده است و همچنین ارتباط خوبی با فدراسیون و استانداری و دستگاه های اجرایی و رسانه ها داشتیم ودر نهایت برنامه ریزی خوبی هم برای چهار سال اینده انجام دادیم.

وی ادامه داد: در این مدت جلسات فراوانی را با وزارتخانه و استانداری و ادارات مختلف برگزار کردیم وفکر می کنم حرکت رو به رشدی را در این مدت طی کردیم که باید تلاش خود را افزایش دهیم تا به هدف اصلی خود برسیم.

وی در ادامه ازتلاش های صورت گرفته در بخش عمرانی خبر داد و گفت: در بخش عمرانی هدف اول ما این بود که سرانه ورزش استان البرز را به استاندارد کشور برسانیم و مکان های تخصصی را افزایش دهیم در حال حاضر 37 پروژه نیمه تمام داریم که با یک برنامه باید این پروژه ها را به پایان برسانیم و در اختیار ورزش قرار گیرد، در سفر ریاست جمهوری به استان البرزاعتبارات خوبی را برای پروژه های نیمه تمام اخذ کردیم.

استانداری هنوز برای ساخت سالن 6 هزار نفری همکاری نکرده

منتغمی ادامه داد: در خصوص سالن 6 هزار نفری باید گفت: طبق تفاهم نامه ای که با استانداری انجام داده بودیم قرار بوده مراحل اولیه که خاک برداری است را انجام بدهند که این کار متاسفانه انجام نشده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در خصوص برگزاری انتخابات هیئت های ورزشی استان اظهار داشت: در ابتدا باید رئیس فدراسیون اجازه برگزاری انتخابات را بدهد چون طبق آئین نامه رئیس مجمع همان رئیس فدراسیون است و در ادامه طی فراخوان از کاندیدا ها ثبت نام به عمل می آید و پس از تایید نامزدهای ، انتخابات برگزار خواهد شد در حال حاضر بیشتر هیئت های ورزشی رئیس خود را شناخته اند ما باقی هیئت ها هم به زودی مجمع انتخاباتی را برگزار خواهیم کرد.

منتغمی در ادامه در خصوص جایگاه استان البرز در کسب مدال های بین المللی و داخلی یاد اور شد: ما در بعد ورزش جایگاه خوبی داریم و در سال 90 ورزشکاران استان البرز عملکرد بسیار خوبی داشتند و به طور یقین سال 91 سال خوبی برای افتخار افرینی ورزشکاران استان البرز خواهد بود .

وی ادامه داد:امسال المپیک لندن در پیش خواهد بود و با توجه به برگزاری مسابقات المپیک و اینکه مسابقات جهانی وآسیایی برگزار نخواهد شد صد در صد در کسب مدال نسبت به سال گذشته کمتر خواهیم بود و نباید امسال را با سال گذشته مقایسه کرد و به امید خدا ورزشکاران برای مسابقات آسیایی و جهانی در سال 2013 میلادی. آماده می شوند.

این مدیر ورزش البرز گفت: در بخش مسابقات استانی البرز تمام تلاش خود را انجام خواهد داد و چنانچه بتوانیم از لحاظ ساختاری بودجه و همینطور اعتبار به یک نظام خوبی برسیم می توانیم خود را در جمع استان های برتر برسانیم این افتخار دور از دسترس نیست و باید با تلاش زیاد به هدف خود برسیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در پاسخ سوال خبرنگار مهر در خصوص عدم حضور استقلال و پرسپولیس در استان البرز در دیدار های خانگی سایپا اظهار داشت:من مشکلی را برای بازی های استقلال و پرسپولیس در کرج نمی بینم و ورزشگاه انقلاب می تواند میزان این دو تیم در دیدار های سایپا باشد فقط باید تعامل میان مسئولان باشد تا این بازی در لیگ برتر فوتبال انجام شود .

وی تاکید کرد:ورزشگاه انقلاب کرج جزء استادیوم های خوب کشور است که در حال حاضر و با اعتباری که استانداری در اختیار ما قرار داده تمام ایراد هایی که بازرسان AFCاز ورزشگاه انقلاب گرفته بودند را برطرف خواهیم کرد .

وی در ادامه گفت: با باشگاه سایپا ارتباط بسیار خوبی برقرار است و تا به امروز روابط اداره کل ورزش و جوانان استان البرزبا باشگاه سایپا بسیار خوب بوده این باشگاه می تواند به ورزش استان کمک کند و امیدوارم افتخارات این باشگاه درکشور ادامه داشته باشد.

منتغمی در پایان گفت: من تمام تجربیات و توان 25 ساله ورزشی ام رابه استان البرز اورده ام و دوست دارم اساس و و پایه یک استان قدرتمند را بنا کنم و برای این کار از انگیزه بالایی برخوردار هستم خوشبختانه در این مدت جز همکاری و تعامل و علاقه مندی چیزی از مسئولان استان ندیده ام و امیدوارم سال 91 طوری رقم بخورد که استان البرز در بخش ورزش در کشور حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.