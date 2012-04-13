مدیر و خبرنگاران مهر در خراسان رضوی تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که پنج شنبه شب در استانداری خراسان رضوی برگزار شد رئیس ستاد انتخابات خراسان عملکرد در رسانه ها به ویژه خبرگزاری مهر در این استان را باعث ایجاد شور و نشاط در سطح جامعه و تاثیرگذار در مشارکت بالای مردم در انتخابات دانست.

سردار محمد غفاری با اشاره به اینکه مشارکت 67 درصدی مردم خراسان رضوی در انتخابات نسبت به میانگین کشوری که حدود65 درصد بالاتر است گفت: درایت رهبر معظم انقلاب، بصیرت مردم، عملکرد مجریان و ناظران نمایش خوب رسانه ها در انتخابات از عوامل مهمی است که مشارکت فعال مردم را در پی داشته است.

وی افزود: در مرحله اول انتخابات در حوزه انتخابیه مشهد و کلات 56 درصد مردم شرکت کردند که از میان 5 نماینده مشهد 3 نماینده، به مجلس راه یافتند و کار انتخابات برای 2 نماینده دیگر به مرحله دوم کشیده شد.

گفتنی است در دور اول انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی 16 نماینده از این استان به مجلس راه یافتند و انتخابات 2 نماینده دیگر از حوزه مشهد و کلات به دوره دوم کشیده شد.

شایان ذکر است از میان 16 نماینده راه یافته به مجلس از خراسان رضوی فقط 5 نفر سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه خود دارند و 11 نفر دیگر جدید الورود هستند.