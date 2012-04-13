ساخت پارکینگ سقف دار در بندرعباس الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بهاری میمندی صبح جمعه در حاشیه بازدید از تقاطع غیرهمسطح شهید بهشتی در جمع خبرنگاران گفت: در راستای رعایت طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ضرورت تامین توقفگاه خودرو در شهر بندرعباس، از این پس مناطق سه گانه شهرداری در دستور تهیه نقشه های صادر شده، ساخت الزامی پارکینگ سقف دار را قید می کنند.

بهاری میمندی افزود: در همین رابطه، ضوابط قبلی مربوط به لحاظ کردن پارکینگ در حیاط ساختمان، باطل اعلام می شود و متقاضیانی که بر اساس این ضوابط، دستور تهیه نقشه را دریافت کرده اند چنانچه تا پایان فروردین ماه امسال، عوارض مربوطه را پرداخت کرده و تا پایان خردادماه نیز پروانه ساخت دریافت کنند مشمول ضوابط سال جاری نمی شوند.

وی ادامه داد: در همه ساخت و سازها سازندگان ملزم به تأمین پارکینگ هستند و شهرداری در هیچ شرایطی اجازه ساخت ملک بدون تامین پارکینگ را نمی دهد و با متخلفان برخورد می کند.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس عنوان کرد: قوانین مصوب شهرسازی و معماری، همواره به پیش بینی توقفگاه خودرو مورد نیاز ساختمان ها با کاربردی های گوناگون مسکونی، تجاری و اداری تاکید دارد.