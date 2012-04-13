۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۱۱

جدال برای صدرنشینی در لیگ شطرنج خراسان شمالی / برگزاری یک دیدار معوقه

بجنورد - خبرگزاری مهر: برگزاری یک دیدار معوقه از هفته چهارم لیگ شطرنج خراسان شمالی تکلیف صدرنشین این رقابت‌ها را مشخص می‌کند.

سرپرست لیگ شطرنج خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: دیدار معوقه هفته چهارم لیگ شطرنج استان بین تیم‌های شیشه سکویت آریا و مجتمع صنعتی اسفراین عصر جمعه 25 فروردین ماه برگزار می‌شود.

علی احمدی اظهار داشت: برگزاری این دیدار تکلیف صدرنشین لیگ شطرنج استان را مشخص خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تیم شیشه سکوریت آریا با یک بازی کمتر و با 5/18 امتیاز در رده سوم جدول قرار داشته و در صورت برد و یا حتی تساوی مقابل مجتمع صنعتی اسفراین به صدر جدول رده بندی لیگ استان صعود می‌کند.

احمدی ادامه داد: تا پایان هفته هفتم لیگ تیم موسسه آموزش عالی حکیمان با 5/19 امتیاز در صدر جدول قرار دارد.

وی با بیان اینکه این مسابقه در محل خانه شطرنج خراسان شمالی برگزار می‌شود افزود: این رقابت‌ها با شرکت 84 شطرنج باز از شهرستان‌های مختلف استان در قالب 14 تیم و به صورت دوره‌ای در حال برگزاری است.

کد مطلب 1575673

