جدال برای صدرنشینی در لیگ شطرنج خراسان شمالی / برگزاری یک دیدار معوقه

سرپرست لیگ شطرنج خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: دیدار معوقه هفته چهارم لیگ شطرنج استان بین تیم‌های شیشه سکویت آریا و مجتمع صنعتی اسفراین عصر جمعه 25 فروردین ماه برگزار می‌شود.

علی احمدی اظهار داشت: برگزاری این دیدار تکلیف صدرنشین لیگ شطرنج استان را مشخص خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تیم شیشه سکوریت آریا با یک بازی کمتر و با 5/18 امتیاز در رده سوم جدول قرار داشته و در صورت برد و یا حتی تساوی مقابل مجتمع صنعتی اسفراین به صدر جدول رده بندی لیگ استان صعود می‌کند.

احمدی ادامه داد: تا پایان هفته هفتم لیگ تیم موسسه آموزش عالی حکیمان با 5/19 امتیاز در صدر جدول قرار دارد.

وی با بیان اینکه این مسابقه در محل خانه شطرنج خراسان شمالی برگزار می‌شود افزود: این رقابت‌ها با شرکت 84 شطرنج باز از شهرستان‌های مختلف استان در قالب 14 تیم و به صورت دوره‌ای در حال برگزاری است.