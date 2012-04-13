سلامت جامعه نیازمند برنامه مدون است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان شامگاه پنج شنبه در همایش حمایت از زندگی و سلامت انسانها در سالن اجتماعات هلال احمر دامغان، اظهار داشت: موضوع سلامت در جامعه مهم است و باید برای ترویج و تقویت فرهنگ سلامت در جامعه گام برداریم.

وی تصریح کرد: باید کاری کنیم که مردم از سطح سلامت بالایی در جامعه برخوردار باشند.

رستمیان افزود: برآورده کردن نیازهای سنی جامعه از نکات مهم در بحث سلامت بوده که باید این نیز در برنامه ریزی ها لحاظ شود.

وی یادآور شد: باید تلاش کرد امید به زندگی را در تمام سنین بالا ببریم و بالا بردن امید به زندگی از مهمترین کارهایی بوده که باید به آن پرداخته شود.

نماینده منتخب مردم دامغان در مجلس نهم به بحث سالمندان در جامعه پرداخت و گفت: در 40 سال آینده یک چهارم جمعیت ما را سالمندان تشکیل می دهند.

رستمیان خاطرنشان کرد: همگام با رشد سالمندی بروز بیماری های سالمندان نیز افزایش پیدا کرده و با توجه به اهمیت سالمندی و سالمندان سازمان جهانی بهداشت شعار سال 2012 را سال سلامت و سالمندی تعیین کرده است.

وی با اشاره به نقش دولت در بحث بهداشت و درمان در جامعه و تصریح کرد: یکی از وظایف دولت در اختیار قرار دادن امکانات بهداشتی و درمانی مطلوب به مردم است.

رستمیان در پایان گفت: باید با اجرای طرح و برنامه ها موضوع بهداشت و درمان را در سطح جامعه تقویت کرد.

در این همایش از 21 نفر شامل نیروهای بسیجی فعال در ارتقای برنامه سلامت، مسئول سالمندان مرکز بهداشت شهرستان دامغان، سالمندان موفق و رابطین بهداشت با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

این همایش از سوی مرکز بهداشت و ستاد گرامیداشت هفته سلامت شهرستان دامغان برگزار شد.