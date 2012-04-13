افزایش وام تحصیلی و ودیعه مسکن دانشجویان علوم پزشکی در مهرماه

دکتر فرهاد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سعی داریم که ودیعه مسکن را نیز برای دانشجویان علوم پزشکی در مقاطع مختلف افزایش دهیم.

وی افزود: در حال حاضر وام تحصیلی برای دانشجویان مجرد ماهانه 38 هزار تومان و برای دانشجویان متاهل 56 هزار تومان است که حق اولاد نیز به ازای هر فرزند 9 هزار تومان به این گروه از دانشجویان به صورت ماهانه پرداخت می شود.

جعفری گفت: وام ودیعه مسکن نیز در تهران برای گروه تحصیلات تکمیلی 5 میلیون تومان، در شهرهای بزرگ 4 میلیون و 500 هزار تومان و در سایر شهرها 3 میلیون تومان است که امیدواریم این میزان افزایش یابد چرا که این مبالغ به هیچ عنوان برای دانشجویان کفایت نمی کند.