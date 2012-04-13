توسعه فضای سبز عمودی در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی افزود: هر 750 اصله درختی که غرص می شود، یک هکتار به مجموع فضای سبز می افزاید.

وی با تاکید بر کاشت گونه های جدید گیاهی در معابر عمومی منطقه 8 عنوان کرد: با کاشت درختچه های "بربریس" و" ژونی پروس" توا نسته ایم رضایت شهروندان این منطقه را تا حدودی فراهم کنیم.

شادالوئی در ادامه به بهره برداری از فاز دوم بوستان آب در سال جاری گفت: همچنین با بهسازی برخی از بوستانهای منطقه، امیدوارم بتوانیم در جهت افزایش سرانه فضای سبز گامهای مثبتی بر داریم.

وی با اشاره به تراکم جمعیت در منطقه 8 افزود: توسعه و افزایش کمی و کیفی فضاهای سبز عمودی در دستور کار برنامه سال جاری قرار دارد.

شهردار منطقه 8 از نصب 3 عدد گوی گل آرایی در سطح منطقه خبر داد و گفت: در راستای زیبایی منظر شهری و ایجاد فضای سبز در منطقه اقدام به نصب گوی گل آرایی همراه با آبرسانی کرد.

وی افزود: در این راستا این گوی ها با کاشت گلهای فصلی در زیر پل خاقانی، تقاطع گلبرگ و باقری، تقاطع مسیل باختر و گلبرگ، مقابل بوستان الیاسی توسط اکیپ مجرب انجام شد.

شادالوئی گفت: گلهای کاشته شده به تعداد 3500 گلدان و از گونه های اطلسی، جعفری و اکالن گولا است.