سرازیر شدن اشک پیاز کاران جیرفتی/ وقتی نرخ جعبه از محصول بیشتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جنوب استان کرمان به گفته کارشناسان کشاورزی به گلخانه طبیعی شهرت دارد و هر سال در فصول مختلف شاهد کشت مداوم محصول در مزارع شهرستانهای جنوبی کرمان هستیم.

شرایط آب و هوایی منطقه به گونه ای است که در تمام فصول سال امکان کشت وجود دارد و به همین دلیل نیز طرحهای استمرار کشت در این منطقه هر سال اجرا می شود و در طول زمستان که امکان کشت برخی محصولات از جمله سیب زمینی و پیاز در مزارع کشور وجود ندارد کشاورزان جنوب کرمان به خصوص در شهرستان جیرفت نیاز بازار مصرف را برآورده می کنند.

کشت بی برنامه محصول در جنوب کرمان ادامه دارد/ مسئولان نظاره گرند

هر چند اجرای این طرح در جنوب کرمان برای جلوگیری از واردات محصولات کشاورزی و جلوگیری از افزایش بی رویه محصول در برخی فصول بود اما اجرای برنامه ریزی نشده و عدم نیاز سنجی بازار هر سال مشکلات فراوانی را برای کشاورزان جنوب کرمان ایجاد می کند.

طی سالهای اخیر بارها شاهد کشتهای بی رویه محصول در مزارع جنوب کرمان بوده ایم که متاسفانه نیاز سنجی و مدیریت کشت در خصوص آنها صورت نگرفته است اما پس از رسانه ای شدن داستان و کش و قوسهای فراوان برخی مسئولان کرمان وارد عمل می شوند و به صورت مقطعی مشکل را حل می کنند اما هنوز مشکل گوجه کاران تمام نشده خیارکاران بعد از آن سایر محصولات آغاز می شود و این چرخه که تنها به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب برای عرضه محصول به بازار انجام می شود هر سال ادامه دارد و این بار اشک پیاز کاران جیرفتی در آمده است.

40 تومان بخرید 1000 تومان بفروشید/ هزینه برداشت هم تامین نمی شود

شاید باور کردنی نباشد اما پیاز در جنوب کرمان و در شهر جیرفت پس از برداشت از مزرعه تنها 40 تومان قیمت دارد.

قیمتی که حتی پول کارگر برداشت کننده محصول را نیز تامین نمی کند و اینچنین است که درنهایت محصول در مزارع برداشت نشده می ماند و از بین می رود.

برخی کشاورزان می گویند این نرخ حتی هزینه جعبه ای که محصول در آن قرار می گیرد را جبران نمی کند. اما هر سال با شنیدین این نرخ ها عده ای تعجب می کنند، تصمیمی مقطعی می گیرند و سال بعد این مشکلات فراموش می شود تا مثل چنین روزی باز تعجب کنند و داستان کشاورزان جنوب کرمان همچنان ادامه دارد.

اما اینکه چگونه قیمت محصول به 40 کیلو برای هر تومان می رسد خود حکایتی تلخ دارد، حکایت دلال بازی بر سر دسترنج کشاورزان.

حکایت شیرین برای دلالان و تلخ برای کشاورزان

در فصول مختلف و در هنگام برداشت محصول بازار در جنوب کرمان که محل تولید است با افزایش یکباره محصول مواجه می شود هر چند در جاهای دیگر کشور محصول پیاز با قیمت هنگفت به مردم عرضه می شود و هم اکنون نرخ آن در بازار شهر کرمان 800 تومان است اما دلالان با برنامه ریزی از پیش تعیین شده از خلاء وجود یک نظام مشخص نرخ گذاری و حمل و نقل و عرضه استفاده می کنند و سود بجای اینکه به جیب کشاورز برود در جیب عده ای دلال خاص قرار می گیرد و تا کنون نیز کسی نتوانسته این مشکل را در کرمان ریشه کن کند.

اما دلال ها در این اوضاع نابسامان در ابتدای برداشت محصول از خرید خودداری می کنند و پس از انباشت محصول در بازار به یکباره آفتابی می شوند و نرخی پائین تر از تصور به کشاورز نگون بخت پیشنهاد می کنند و کشاورزان نیز که بعد از گذشت چندین روز و مقاومت محصول خود را در حال خراب شدن می بینند چاره ای جز فروش محصول ندارند.

اینجاست که دلالان وارد عمل می شوند و محصول را کیلویی 40 تومان می خرند و در نهایت با صدها برابر این قیمت به مصرف کننده می فروشند.

این داستان که در آن هم تولید کننده و هم مصرف کننده متضرر می شوند داستان دیروز و امروز کشاورزان جیرفتی نیست و سالهاست ادامه داد.

قسط های وامی که بر روی دستان پینه بسته کشاورزان می ماند

سودی که به جیف دلالان می رود پول چند برابری که مصرف کننده می پردازند و کشاورزی با دستان پینه بسته که حسرت به دل مانده است.

البته در این میان عده دیگری نیز حضور دارند که بخشی از این سود نیز به جیب آنان می رود.

عدم وجود سیستم حمل و نقل تعریف شده در زمان برداشت محصول موجب می شود نرخ حمل و نقل کامیون داران نیز به یکباره چند برابر شود و در این میان بخشی از سود کشاورزان نیز نصیب این افراد خواهد شد.

این قصه هر چند تلخ است اما قصه ای تکراری برای مردمان جنوب کرمان است.



یکی از کشاورزان پیاز کار جیرفتی در گفتگو با مهر اظهارداشت: بخش قابل توجهی از مزارع شهرستان جیرفت به کشت پیاز اختصاص یافته است اما حالا که نوبت برداشت و عرضه محصول به بازار فراهم شده است با موانع مختلف مواجه هستیم.

محمد شعبانی افزود: هر سال شاهد رشد روز افزون نرخ سم و کود هستیم همچنین نرخ سوخت هم افزایش پیدا کرده اما از سوی دیگر نرخ محصول کاهش یافته و تنها چیزی که در این میان نصیب ما می شود ضرر است.

رعایت الگوی کشت تنها شعاری است که برخی مطرح می کنند

وی تصریح کرد: تنها افرادی که محصول ما را می خورند عده ای دلال هستند که معمولا از استانهای دیگر در هنگام برداشت محصول می آیند.

یکی دیگر از کشاورزان پیاز کار گفت: ما در همه فصلها شاهد این وضعیت هستیم در حالیکه مسئولان بخش کشاورزی از رعایت الگوی کشت در جنوب کرمان خبر می دهند اما زمانی که باید کاری در این زمینه انجام شود همه ساکتند و نگاه می کنند و همین که محصول به یکباره به بازار می آید همه از رعایت الگوی کشت می گویند و توپ را در زمین کشاورزان می اندازند.

مسعود مرادی افزود: مسئولان بگویند زمانی که ما داشتیم این محصول را کشت می کردیم چرا در آن زمان کسی نیامد محصول دیگری را معرفی کند و بگوید پیاز نکارید ضمن اینکه در زمینه محصولات دیگر نیز همین مسئله را شاهد هستیم در کشت بعد اگر گوجه هم بکاریم اوضاع همین است اگر خیار هم بکاریم همین اوضاع تکرار می شود.

با یک برنامه ریزی ابتدایی می توان جلوی ضرر کشاورز را گرفت

وی از مسئولان سوال کرد که وقتی کشاورزی مهمترین شغل در جنوب کرمان است و بزرگترین مزیت نیز محسوب می شود پس چرا وقتی این محصول در کشور بازار مصرف دارد برنامه ریزی مناسبی برای عرضه محصول به بازار نمی شود.

مرادی گفت: در بسیاری از استانها هم اکنون این محصول با کمبود مواجه است و بازار وجود دارد اما چون کسی نیست کشاورزان را حمایت کند و یا اتحادیه کشاورزان وجود ندارد و سایر دستگاهها هم فعال نیستند هر سال محصول سر مزرعه می ماند و خراب می شود در صورتیکه می تواند با یک برنامه ریزی ابتدایی آن را به دست مصرف کننده رساند.

وی گفت: چرا کسی با این دلال بازی برخورد نمی کند و به سادگی دسترنج ما نصیب دلالهایی می شود که محصول را از ما 40 تومان می خرند و نزدیک هزار تومان در بازار می فروشند.

علی میرزایی، دیگر کشاورز جیرفتی در خصوص اوضاع موجود گفت: هزینه ای که برای برداشت محصول به کارگران می پردازیم و گونی ها و جعبه هایی که برای فروش استفاده می کنیم قیمتش از محصولی که برداشت می شود و در جعبه ها قرار می گیرد بیشتر است.

وی گفت: بسیاری از ما برای کاشت محصول زمینها را اجاره کرده ایم و یا وام برای خرید سم، کود و سهم آب گرفته ایم.

وی با اشاره به تجمع کشاورزان مقابل فرمانداری جیرفت گفت: امیدواریم مسئولان یک بار برای همیشه فکری به حال ما کنند.

میرزایی ادامه داد: در صورت ادامه این روند بهترین کار این است که اصلا ما محصول را برداشت نکنیم چون اگر بخواهیم محصولمان را بفروشیم باید ضرر هم بکنیم حداقل اینگونه هزینه زیاد تر نباید بدهیم.

نرخ خرید تضمینی پیاز 95 تومان است در حالیکه هزینه تولید هر کیلو بالغ بر 200 تومان

علی حیدری دیگر کشاورز جیرفتی ادامه داد: هم اکنون هر کیلو پیاز با نرخ تضمینی 95 کیلو خریداری می شود در حالیکه هزینه ای که ما برای کاشت، برداشت و حمل و نقل برای هر کیلو می دهیم بالای 200 کیلو است.

وی افزود: با این شرایط کشاورز فقط باید ضرر بدهد در صورتیکه با یک ساز و کار می توانستیم محصول پیاز را برای صادرات مهیا کنیم.

حیدری ادامه داد: مسئولان باید چاره ای اساسی برای حل مشکلات موجود بیندیشند.

خبرگزاری مهر برای حل این مشکل گزارشهای تکمیلی را نیز پیگیری می کند در این میان به نظر می رسد با توجه به تکرار مشکل کشاورزان طی سالهای گذشته کشاورزان باید با تشکیل اتحادیه مستقل و ایجاد ساز و کار مناسب کاشت، برداشت، حمل و نقل و بازار یابی خودشان دلالان را از چرخه تلاش و کوششان دور کنند و نگذارند به سادگی دسترنجشان هر سال نصیب عده ای خاص از دلالان شود.

گزارش: اسماء محمودی