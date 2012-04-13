احداث 5 بوستان شهری در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جوادی گفت: به منظور توسعه فضای سبز درون شهری بوستانهای طریق القدس، مالک اشتر(باغ اناری) و فاز دوم بوستان های آلاله، جهان آرا و نورعلیزاده در این منطقه احداث شد.

وی، توسعه فضای سبز را از عوامل مهم توسعه و پیشرفت هر شهر برشمرد و خاطرنشان کرد: با احداث بوستانهای مورد اشاره فضای سبز این منطقه 40 هزار مترمربع توسعه یافته و موجب افزایش سهم شهروندان از فضای سبز درون شهری شده است.

جوادی با اشاره به اینکه احداث فاز دوم بوستانهای جنگلی آلاله و جهان آرا موجب افزایش فضاهای گردشگری این منطقه شده است تصریح کرد: بوستان مالک اشتر(باغ اناری) نیز با هدف حفظ باغ های قدیمی و درختان موجود در این منطقه احداث و بهره برداری شد.

وی به امکانات ورزشی و رفاهی از جمله نصب 40 دستگاه بدن سازی در بوستانهای مذکور اشاره کرد و یادآور شد: 31 هزار و 204 هزار مترمربع چمن کاری، 2 هزار مترمربع درختچه کاری، کاشت 50 اصله کاج مشهد و یوکا، 300 مترمربع رز و نسترن کاری، نصب 144 پایه چراغ روشنایی، نصب 155نیمکت و سطل زباله و 3 مجموعه بازی کودکان از جمله اقدامات انجام شده در این 5 بوستان بوده است.

رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه 20، ایجاد نشاط عمومی و زیبایی منظر شهر را از اهداف مهم توسعه فضاهای سبز شهری عنوان کرد و اظهار داشت: سرانه فضای سبز هر شهروند در این منطقه با احتساب جنگل کاریهای خارج از محدوده 29 مترمربع و بدون در نظر گرفتن فضاهای جنگلی 16 مترمربع است.