به گزارش خبرگزاری مهر، ‌وجیه اله جعفری عنوان کرد: در نظر داریم تا سه واحد از طرح های هشت گانه را در بخش احیا به بهره برداری برسانیم .

وی با اشاره به رشد تولید دربخش های مختلف سیمان، فولاد ، آلومینیوم ، سنگ آهن و .. در سال 90 گفت: تولید فولاد خام در سال 90 رشد 10.74 درصدی داشت و امسال قرار است تولید به بیش از 16 میلیون تن برسد .



جعفری از پیش بینی رشد 9 درصدی تولید محصولات فولادی در سال 91 خبرداد و گفت: بر این اساس برآورد می شود که در سال جاری تولید این محصول به بیش از 18 میلیون تن برسد .



سرپرست ایمیدرو افزود: براساس برنامه قرار است تولید آلومینیوم در سال جاری رشد 26 درصدی، سنگ آهن 7.5 درصدی را تجربه کند.



وی درادامه حمایت از تولید داخلی قطعات استراتژیک بخش معدن و تقویت زنجیره تامین این بخش را به ویژه در صنایع بالادستی مانند فولاد یکی از عمده ترین هدف های سال جاری حوزه معدن و صنایع معدنی کشور بیان کرد.



جعفری درباره اهداف صادراتی معاونت معدنی و ایمیدرو نیز درسال جاری گفت : در سال 90 سهم بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات محصولات معدنی ، فلزات و سرامیک و کاشی افزایش یافت و این میزان در سال جاری افزایش می یابد.



سرپرست ایمیدرو میزان صادرات سیمان در سال گذشته را 9 میلیون تن اعلام کرد و گفت : این رقم در سال تولید ملی افزایش خواهد یافت. وی در ادامه اهداف استراتژیک سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران را شامل رقابت پذیرکردن معادن وصنایع معدنی، میل به توسعه پایدار، افزایش سهم ایران در تولید و صادرات و توجه به مسائل زیست محیطی با توجه به شعار سال جاری دانست.



وی ، تقویت توانایی ها برای اجرای طرحها ، حمایت از اجرای طرحهای صنایع پایین دستی و طرحهای جدید با توجه به بهره گیری از فناوری ها ، استفاده از باطله های مواد معدنی با توجه به افزایش مواد معدنی به ویژه فلزی ، توسعه و تقویت بازار و حفظ بازار داخلی و ایجاد فضای کسب و کار را از دیگر مواردی برشمرد که حوزه معدن و صنایع معدنی کشور در سال تولید ملی توجه ویژه ای به آن خواهد داشت.