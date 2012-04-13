  1. بین الملل
۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۴:۳۴

مارتین شولز تاکید کرد؛

احتمال شکست پروژه اروپایی و فروپاشی یورو

رئیس پارلمان اروپایی با تاکید بر اینکه پارلمان از نظر مشروعیت با مشکل روبرو است، از احتمال شکست پروژه اروپایی خبر داده و درباره فروپاشی یورو هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "مارتین شولز" رئیس پارلمان اروپا در گفتگو با "فرانکفورتر آلگماینه" اعتراف کرد پارلمان اروپا از نظر مشروعیت با مشکل روبرو است، چرا که دفاع از حقوق عمومی در مناسبات قدرتی این سازمان اروپایی در نظر گرفته نمی شود.

 وی همچنین با تاکید بر اینکه اتحاد و هماهنگی اروپایی مسئله ای برگشت ناپذیر است و اروپا می تواند همچنین شکست بخورد، افزود امروز ما در برابر یک سناریوی واقع بینانه قرار گرفته ایم.

"مارتین شولز"همچنین درباره شکست یورو هشدار داده و اظهار داشت : خروج یک کشور از این منطقه ارزی می تواند زنجیره ای از این مسئله  را در اروپا به راه بیندازد که ما هم نمی توانیم از آن جان سالم به در ببریم.

