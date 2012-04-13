کاهش 33 درصدی تخلفات ساختمانی در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رضایی گفت: با کنترل و نظارت مستمر ماموران بازدید حوزه شهرسازی و نیروهای شهربان منطقه 5 تعداد پرونده های ابلاغی به کمیسیون ماده صد 33 درصد کاهش یافته است.

به گفته وی، در سال 89 تعداد پرونده های ابلاغی به کمیسیون ماده صد 794 بود که تعداد پرونده های ارسالی به این کمیسیون در سال 90 حاکی از روند کاهش 33 درصدی تخلفات ساختمانی در منطقه است.

رضایی تصریح کرد: تخلفات ساختمانی در خصوص پوشاندن نورگیر، ارتفاع غیرمجاز، طبقه همکف، نصب غیرمجاز رمپ و... است.

وی ادامه داد: استقرار اکیپهای ویژه نظارت و کنترل ساخت و ساز در نواحی 7 گانه و همچنین افزایش گشتهای 24 ساعته نیروهای شهربان از جمله اقدامات موثر در کاهش تخلفات ساختمانی است.

معاون شهردار منطقه 5 ، اجرایی کردن طرح زونکن کارگاهی ساختمان را از دیگر طرحهای موثر بر شمرد و گفت: زونکنها براساس مشخصات ناحیه و اطلاعات محلات به صورت جداگانه طراحی و تهیه و در هنگام تشکیل پرونده ساختمانی در اختیار مالکین قرار می گیرد تا در بازدید ماموران اطلاعات توسط آنها برسی و نظارت می شود که این اطلاعات شامل آزمایشگاه کنترل کیفیت بتن، آزمایشگاه کنترل کیفیت جوش، استفاده از مصالح استاندارد، رعایت مباحث 20 گانه و... است.