امسال طرح پزشک خانواده در دامغان آغاز می شود/هر 2500 نفر یک پزشک

سید وحید میررکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آغاز طرح پزشک خانواده در دامغان در سال جاری، افزود: مقدمات اجرای طرح پزشک خانواده از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده است.

وی یاد آور شد: 65 هزار نفر از جمعیت شهری دامغان زیر پوشش طرح پزشک خانواده قرار می گیرند.



میررکنی اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته به ازای هر دو هزار و500 نفر یک پزشک در قالب پزشک خانواده تعلق می گیرد.



رییس مرکز بهداشت شهرستان خاطر نشان کرد: بخش های دولتی و خصوصی در اجرای طرح پزشک خانواده همکاری دارند و در مطب و درمانگاه های خصوصی نیز طرح پزشک خانواده اجرا می شود.

میررکنی عدالت در سلامت در جامعه را از اهداف اصلی اجرای طرح پزشک خانواده عنوان کرد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آن را در سطح کشور اجرا می کند.



وی با اشاره به ویژگی های اجرای طرح اطرح پزشک خانواده اظهار داشت: خدمات درمانی، بهداشتی و خدمات دارویی در اجرای این طرح رایگان است.

رییس مرکز بهداشت دامغان گفت: در این شهرستان 12 پایگاه بهداشتی و درمانی وجود دارد که از این تعداد 5 پایگاه شهری و 7 پایگاه دیگر روستایی است.

میررکنی افزود: 25 هزار نفرروستایی در شهرستان دامغان زیر پوشش پایگاه های بهداشت ودرمانی قرار دارند.

وی در پایان به بحث سلامت در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: انسان باید به تغذیه سالم توجه کند و رعایت اصول بهداشتی را در سرلوحه زندگانی خود قرار دهد.