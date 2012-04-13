۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۱۹

میررکنی در گفتگو با مهر:

امسال طرح پزشک خانواده در دامغان آغاز می شود/هر 2500 نفر یک پزشک

دامغان – خبرگزاری مهر: رییس مرکز بهداشت دامغان از اجرای طرح پزشک خانواده در سال جاری در این شهرستان خبر داد.

سید وحید میررکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آغاز طرح پزشک خانواده در دامغان در سال جاری، افزود: مقدمات اجرای طرح پزشک خانواده از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده است.

وی یاد آور شد: 65 هزار نفر از جمعیت شهری دامغان زیر پوشش طرح پزشک خانواده قرار می گیرند.
 
به ازای هر دو هزار و 500 نفر یک پزشک خانواده تعلق می گیرد

میررکنی اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته به ازای هر دو هزار و500 نفر یک پزشک در قالب پزشک خانواده تعلق می گیرد.
 
رییس مرکز بهداشت شهرستان خاطر نشان کرد: بخش های دولتی و خصوصی در اجرای طرح پزشک خانواده همکاری دارند و در مطب و درمانگاه های خصوصی نیز طرح پزشک خانواده اجرا می شود.

میررکنی عدالت در سلامت در جامعه را از اهداف اصلی اجرای طرح پزشک خانواده عنوان کرد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آن را در سطح کشور اجرا می کند.
 
خدمات درمانی طرح پزشک خانواده رایگان است

وی با اشاره به ویژگی های اجرای طرح اطرح پزشک خانواده اظهار داشت: خدمات درمانی، بهداشتی و خدمات دارویی در اجرای این طرح رایگان است.

رییس مرکز بهداشت دامغان گفت: در این شهرستان 12 پایگاه بهداشتی و درمانی وجود دارد که از این تعداد 5 پایگاه شهری و 7 پایگاه دیگر روستایی است.

میررکنی افزود: 25 هزار نفرروستایی در شهرستان دامغان زیر پوشش پایگاه های بهداشت ودرمانی قرار دارند.

وی در پایان به بحث سلامت در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: انسان باید به تغذیه سالم توجه کند و رعایت اصول بهداشتی را در سرلوحه زندگانی خود قرار دهد.

