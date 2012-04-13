الگوی کشت از راهکارهای موثر در بهینه سازی مصرف منابع آبی کشاورزی است

علی اصغر داداش پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در الگوی کشت مشخص می شود که چه محصولی را در چه زمان و در سطحی می توان کشت کرد تا علاوه بر استفاده بهینه از نهادههای تولید مانند آب و خاک به محیط زیست نیز لطمه ای وارد نشود.

وی همچنین الگوی کشت را فراتر از رعایت برخی موارد محدود و خاص دانست و اظهارداشت: آنچه می تواند باعث مدیریت مناسب منابع آبی شود، ارائه الگوی کشت مناسب است.

مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی گیلان گفت: اگر کشاورزان بدانند چه محصولی را در چه زمان و مکانی کشت کنند به یقین در مصرف آب صرفه جویی خواهد شد زیرا با نبود الگوی کشت، ممکن است کشاورزان محصولاتی را کشت کنند که نیاز آبی زیادی داشته باشد و از آنجائیکه بخش عمده کشاورزی به شیوه سنتی است، هدررفت آب افزایش یابد.

وی تاکید کرد: کشاورزی زیربنای اقتصاد کشور است از اینرو باید با مدیریت صحیح منابع آب به رشد و توسعه این بخش اهمیت بیشتری داده شود.

داداش پور در ادامه با بیان اینکه برای اجرای شبکه های آبیاری تحت فشار، تجهیز و نوسازی اراضی و ساخت استخر ذخیره آب به اعتبارات بیشتری نیاز است بر لزوم تخصیص تسهیلات مناسب و مکفی در این بخش تاکید کرد.