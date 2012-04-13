تجلیل از فعالان عرصه سلامت در شهرستان سنقر

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از 120 نفر از فعالان و پیشکسوتان عرصه سلامت و تندرستی در آخرین روز از هفته سلامت با حضور امام جمعه، فرماندار و سایر مربیان و کارشناسان بهداشت و مشاوره با اهداء هدایا و لوح تقدیر در کانون حضرت امام (ره) سنقروکلیایی برگزار شد.
در این مراسم، امام جمعه شهرستان سنقر در مراسم تجلیل از فعالان عرصه سلامت، آموزش سلامت و بهداشت برای دانش آموزان در مدارس را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید گوهر وجودی شخصیت نوجوانان و جوانان را کشف و تقدیم آنها نماییم تا به عنوان سرمایه اولیه آن را در خودشان حفظ کنند.
حجت الاسلام شمس الله برقراری، سلامتی جسم را مقدمه ای برای سلامتی روح دانست و گفت: امروز یکی از موضوعاتی که باید در جامعه به آن پرداخته شود تلاش در جهت رفع مشکلات روحی است که اگر به بهداشت روحی توجه نشود خیلی ها را گرفتار می کند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان سنقر نیز در این مراسم گفت: به همت مشاورین و کارشناسان بهداشت مدارس نرم افزارهایی با موضوع احادیث و روایات در بحث مشاوره و بهداشت تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.
مواد مخدر و اعتیاد، تهدید جدی برای سلامت بشریت است
فرماندار شهرستان قصرشیرین با اشاره به اینکه مواد مخدر تهدیدی جدی برای سلامت جوامع است، گفت: یکی از برنامههای دشمنان و استعمارگران گسترش نفوذ مواد مخدر در کشورهای توسعه نیافته است تا از این طریق جوانان آنها که جمعیت فعال هستند را آلوده کرده و مقاومت آنها را در برابر خواستههای توسعهطلبانه خود کم کنند.
حسین پروین تاکید کرد: با عرضهکنندگان و فعالان در امر مواد مخدر به شدت برخورد خواهد شد و هیچ حاشیه امنی برای آنها فراهم نخواهد بود.
فرماندار قصرشیرین گفت: خطر گسترش اعتیاد به مواد صنعتی نگرانکننده است و به شدت سلامت خانوادهها را تهدید میکند.
