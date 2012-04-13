۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۵۹

حجت الاسلام احمدی:

یادواره شهدا توفیقی برای ترویج فرهنگ شهادت است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: نماینده منتخب مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به جمله ارزشمند رهبر که "زنده نگه داشتن شهدا کمتر از شهادت نیست" برگزاری یادواره شهدا را توفیقی برای ترویج فرهنگ شهادت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، یادواره شهید صیاد شیرازی و شهدای دهستان خدابنده لو در شهرستان صحنه برگزار شد.

در این مراسم، حجت الاسلام وحید احمدی، نماینده منتخب مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری یادواره های شهدا یکی از راهکارهای مهم و اساسی در زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و بالندگی فرهنگ ایثار و شهادت است.

حجت‌الاسلام احمدی تصریح کرد: با توجه به جمله ارزشمند رهبر که "زنده نگه داشتن شهدا کمتر از شهادت نیست" برگزاری یادواره شهدا را توفیقی برای ترویج فرهنگ شهادت دانست.

نماینده منتخب مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی افزود: شهید صیاد شیرازی، شهید بزرگواری است که به عنوان رادمرد میدان ایمان و عمل تمام عمر خود را برای اعتلای پرچم پرافتخار نظام جمهوری اسلامی صرف کرد.

وی تصریح کرد: این شهید والامقام بهترین حرکت و فعالیت خود را در دوران دفاع مقدس در همسویی نیروهای مسلح برای تاختن به سنگر دشمن و وادار به تسلیم کردن آنها در مقاطع مختلف انجام داد و با حرکت اصیل خود نشان داد که سپاه، ارتش و دیگر نیروهای مسلح برادر هم بوده و مدافع انقلاب و ارزش‌های آن هستند.

حجت‌الاسلام احمدی گفت: شهید صیاد شیرازی هیچگاه از امام و انقلاب چیزی برای خودش نخواست، او همواره خود را مدیون امام و انقلاب می دانست.

برگزاری همایش پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی در جوانرود

همایش پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی روز پنجشنبه در مجتمع فرهنگی و هنری جوانرود برگزار شد. 

در این همایش که تعداد زیادی از سالمندان و گروههای مختلف سنی حضور داشتند، کارشناسان آموزش های لازم را در زمینه پیشگیری و مقابله با عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی و عروقی و شیوه صحیح زندگی و رفتارهای مناسب از قبیل تغذیه مطلوب، تحرک بدنی، عدم استعمال دخانیات و دوری از فعالیت های تنش زا ارائه کردند.

فرماندار جوانرود در این همایش با اشاره به شعار سازمان جهانی بهداشت مبنی بر زندگی سالم و طول عمر بیشتر، گفت: توجه به سلامت و بهداشت سالمندان و ایجاد آرامش و آسایش برای این قشر لازم و ضروری است.

مصطفی عظیمی افزود: مهمترین برنامه ای که برای سالمندان لازم و ضروری است تکریم، آموزش و آشنا کردن آنان به نوع بیماریهای خود و راههای پیشگیری از آن است.

وی شایعترین بیماریهای سالمندان را بیماری قلبی و عروقی عنوان کرد و افزود: موضوع حوادث سقوط و زمین خوردگی در سالمندان که به علت پوکی استخوان رخ می دهد از دیگر مشکلات این قشر است.

