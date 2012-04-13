یادواره شهدا توفیقی برای ترویج فرهنگ شهادت است

به گزارش خبرگزاری مهر، یادواره شهید صیاد شیرازی و شهدای دهستان خدابنده لو در شهرستان صحنه برگزار شد.

در این مراسم، حجت الاسلام وحید احمدی، نماینده منتخب مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری یادواره های شهدا یکی از راهکارهای مهم و اساسی در زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و بالندگی فرهنگ ایثار و شهادت است.

حجت‌الاسلام احمدی تصریح کرد: با توجه به جمله ارزشمند رهبر که "زنده نگه داشتن شهدا کمتر از شهادت نیست" برگزاری یادواره شهدا را توفیقی برای ترویج فرهنگ شهادت دانست.

نماینده منتخب مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی افزود: شهید صیاد شیرازی، شهید بزرگواری است که به عنوان رادمرد میدان ایمان و عمل تمام عمر خود را برای اعتلای پرچم پرافتخار نظام جمهوری اسلامی صرف کرد.

وی تصریح کرد: این شهید والامقام بهترین حرکت و فعالیت خود را در دوران دفاع مقدس در همسویی نیروهای مسلح برای تاختن به سنگر دشمن و وادار به تسلیم کردن آنها در مقاطع مختلف انجام داد و با حرکت اصیل خود نشان داد که سپاه، ارتش و دیگر نیروهای مسلح برادر هم بوده و مدافع انقلاب و ارزش‌های آن هستند.

حجت‌الاسلام احمدی گفت: شهید صیاد شیرازی هیچگاه از امام و انقلاب چیزی برای خودش نخواست، او همواره خود را مدیون امام و انقلاب می دانست.

برگزاری همایش پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی در جوانرود

همایش پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی روز پنجشنبه در مجتمع فرهنگی و هنری جوانرود برگزار شد.

در این همایش که تعداد زیادی از سالمندان و گروههای مختلف سنی حضور داشتند، کارشناسان آموزش های لازم را در زمینه پیشگیری و مقابله با عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی و عروقی و شیوه صحیح زندگی و رفتارهای مناسب از قبیل تغذیه مطلوب، تحرک بدنی، عدم استعمال دخانیات و دوری از فعالیت های تنش زا ارائه کردند.

فرماندار جوانرود در این همایش با اشاره به شعار سازمان جهانی بهداشت مبنی بر زندگی سالم و طول عمر بیشتر، گفت: توجه به سلامت و بهداشت سالمندان و ایجاد آرامش و آسایش برای این قشر لازم و ضروری است.

مصطفی عظیمی افزود: مهمترین برنامه ای که برای سالمندان لازم و ضروری است تکریم، آموزش و آشنا کردن آنان به نوع بیماریهای خود و راههای پیشگیری از آن است.

وی شایعترین بیماریهای سالمندان را بیماری قلبی و عروقی عنوان کرد و افزود: موضوع حوادث سقوط و زمین خوردگی در سالمندان که به علت پوکی استخوان رخ می دهد از دیگر مشکلات این قشر است.