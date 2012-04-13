بهبود بهره وری از مهمترین راهکارهای توسعه اقتصادی است

خلیل حنیف در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بهبود بهره وری می تواند اصلاح و بهبود فرآیندها، بهبود روابط کاری، اصلاح رفتارهای فردی و گروهی، افزایش انگیزه کاری، افزایش کیفیت زندگی، افزایش سطح رفاه، افزایش اشتغال، افزایش سطح حقوق و دستمزد را درپی داشته باشد.

وی اظهارداشت: برای ارتقای بهره وری باید قبل از هرچیز عوامل موثر بر بهره وری را به خوبی شناخت، عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی را می توان در قالب تحصیلات، آموزش، تجارب نیروی کار، کیفیت مدیریتی، سرمایه گذاری در تجهیزات، تکنولوژی و محیط اجتماعی دسته بندی کرد.

مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی گیلان با بیان اینکه مبنای ثروت آفرینی دراقتصاد دنیای امروز دانش و تخصص است، گفت: رشد دانش و مهارت کارکنان و ایجاد تغییرو تحول درانجام وظایف ازجمله اموریست که سازمانها را از دوبعد اقتصادی و اجتماعی یاری رسانده و در نهایت منجربه بهره ‌وری سازمان و نیروی انسانی می‌ شود.

وی در ادامه گیلان را یک استان کشاورزی دانست و افزود: اهمیت و توجه به بحث بهره وری در بخش کشاورزی نقش مهمی در توسعه این بخش دارد.

حنیف اظهارداشت: کشاورزی یکی از مهمترین بخشها در کشور به شمار می رود که توجه به بحث بهره وری می تواند در رشد و اعتلای آن نقش مهمی ایفا کند.

وی گفت: رشد بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه امری بسیار ضروری قلمداد می شود.

مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی با اشاره به هدایت بخش کشاورزی از حالت سنتی به مدرن یادآورشد: کشاورزی نوین با اشتغال بیشتر در واحدهای فرآوری، عرضه خدمات و نهادههای بیشتری را در بازار به دنبال دارد که این روند به شکل غیر مستقیم به ایجاد اشتغال در مزارع منجر خواهد شد.