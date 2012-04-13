یک مقام سابق دولت تیموشنکو به 5 سال زندان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، دادگاهی در اوکراین یک مقام بلند پایه دولت "یولیا تیموشنکو" را در اتهام سوء استفاده از مقام خود مجرم شناخت.

بر این اساس، "والری ایواشنکو" جانشین وزیر دفاع پیشین اوکراین به دلیل سوء استفاده از مقام خود در پروژه کشتی سازی در سال 2009 به پنج سال زندان محکوم شد.

این در حالی است که "یولیا تیموشنکو" رهبر مخالفان دولت اوکراین نیز به اتهامات مشابهی به هفت سال زندان محکوم شده و در حال گذراندن این محکومیت با وجود وخامت حالش است.

از سوی دیگر محاکمه تیموشنکو و همقطارانش موجی از انتقادهای اتحادیه اروپا را متوجه رئیس جمهور "ویکتور یانوکویچ" کرده است. تیموشنکو مدعی است رئیس جمهور با این اتهامات به دنبال انتقام گیری و خارج کردن نیروهای اپوزیسیون از صحنه سیاسی است.