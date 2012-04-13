کرزای خواستار برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "حامد کرزای" خواستار برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال آینده شد. وی با اشاره به خروج نظامیان خارجی از این کشور در سال 2014، برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در یک سال را ناممکن خواند.

کرزای با بیان اینکه ماهها است در مورد این موضوع با مشاوران خود رایزنی می کند، گفت هنوز تصمیمی در این مورد گرفته نشده است. به گفته وی، یک امکان دیگر این است که نظامیان خارجی دیرتر از زمان اعلام شده از افغانستان خارج شوند.

طبق برنامه اعلام شده از سوی ناتو، نظامیان این پیمان تا پایان 2014 خاک افغانستان را ترک خواهند کرد. این مسئله نگرانی هایی را درباره امکان بازگشت شبه نظامیان به قدرت و ایجاد ناامنی در کشور ایجاد کرده است.

این در حالی است که تحلیلگران برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2013 را سبب بروز نارضایتی داخلی و انتقادهای خارجی به دولت کرزای می دانند.



طبق قانون اساسی افغانستان، دوره ریاست جمهوری کرزای در ماه می 2014 به پایان می رسد و وی دیگر مجاز به نامزدی برای این سمت نخواهد بود.